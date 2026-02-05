Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

Google News

Phạm Thị Mai Hương - Nữ sinh Hàng hải với hành trình tạo dấu ấn riêng ở tuổi 20

Phương Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phạm Thị Mai Hương (sinh năm 2005), sinh viên năm 3 chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân "The Moneyverse 2025". Không chỉ sở hữu tư duy tài chính sắc bén, nữ sinh đất Cảng còn là một thủ lĩnh Đoàn – Hội năng nổ với bảng thành tích ngoại ngữ và tranh biện đáng nể.

anh-1.jpg
Phạm Thị Mai Hương là sinh viên năm 3 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Bản lĩnh của “chiến binh tay ngang” trong thế giới tài chính

Theo học chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, một ngành học đòi hỏi tư duy hệ thống và vận hành, nhưng Hương lại không giới hạn bản thân trong những trang giáo trình chuyên ngành. Cô gái gen Z đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức tại "The Moneyverse 2025" (Vũ trụ Đồng tiền), một sân chơi trí tuệ đầy cam go về kiến thức tài chính và đầu tư. Việc một sinh viên Logistics vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký từ các khối ngành tài chính để chạm tay vào ngôi vị Quán quân là minh chứng hùng hồn cho phương châm sống của Hương: “Nếu muốn sẽ tìm cách”. Chiến thắng này không chỉ là sự ghi nhận cho trí tuệ mà còn khẳng định khả năng tự học và tư duy đa lĩnh vực xuất sắc của nữ sinh Hàng hải.

anh-2-2.jpg
Khoảnh khắc Mai Hương đăng quang tại cuộc thi The Moneyverse 2025 (Vũ trụ Đồng tiền 2025).

Thủ lĩnh CLB Tiếng Anh và tư duy phản biện sắc sảo

Không chỉ nhạy bén với những con số, Mai Hương còn khẳng định bản lĩnh đáng nể ở lĩnh vực ngoại ngữ và tranh biện. Với chứng chỉ quốc tế ấn tượng cùng giải Ba cuộc thi "VMU English Contest 2025", nữ sinh đất Cảng từng ghi dấu ấn đậm nét khi đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh khoa Kinh tế (nhiệm kỳ 2024 - 2025). Chính vốn ngoại ngữ vững vàng này đã trở thành “tấm vé” đưa Hương đến những cơ hội lớn, tiêu biểu là vinh dự đại diện sinh viên phát biểu bằng tiếng Anh trước Đại sứ quán Ba Lan tại sự kiện văn hóa đọc “Read and Review Poland Literature”.

Đặc biệt, tư duy phản biện của Hương được tôi luyện sắc bén qua các đấu trường tranh biện. Danh hiệu Á quân cuộc thi “Tranh biện Navi Debate League Season 3” là minh chứng cho một cái đầu lạnh, khả năng lập luận chặt chẽ và bản lĩnh sân khấu vững vàng. Chính sự kết hợp giữa tư duy logic của dân Logistics, sự nhạy bén và khả năng ngôn ngữ đã tạo nên chân dung một Mai Hương toàn diện và xuất sắc.

anh-3-1.jpg
Mai Hương tự tin phát biểu trong lễ sinh viên tiêu biểu tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Sinh viên 5 tốt và khát vọng cống hiến cho cộng đồng

Bên cạnh bảng vàng học thuật, Mai Hương còn là một cán bộ Đoàn – Hội mẫu mực. Với vai trò Ủy viên Ban chấp hành Khoa Kinh tế, cô luôn đi đầu trong các phong trào sinh viên. Sự năng nổ và tinh thần trách nhiệm cao đã giúp Hương vinh dự trở thành Tình nguyện viên tại Hội nghị ABAC III APEC 2025, một sự kiện mang tầm vóc quốc tế, nơi cô được đóng góp sức trẻ vào công tác ngoại giao của đất nước. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trường, “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố và “Sinh viên tiêu biểu lĩnh vực Olympic” năm học 2023 - 2024. Với Hương, danh hiệu không phải là đích đến, mà là động lực để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân.

anh-4-1.jpg
Khoảnh khắc Mai Hương rạng rỡ nhận danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trường.

Không có giới hạn cho người luôn tìm cách

Tự nhận mình là người đôi khi hơi cầu toàn, nhưng Mai Hương đang học cách chấp nhận sai sót để cải thiện nhanh hơn. Cô gái trẻ tin rằng, mỗi trải nghiệm dù là thành công hay thất bại đều là một bài học quý giá. “Mình luôn tin rằng cơ hội không tự nhiên sinh ra, mà do chính chúng ta chủ động tìm kiếm. Đừng ngại thử sức ở những lĩnh vực mới, dù đó là tranh biện, tài chính hay ngoại ngữ, bởi giới hạn duy nhất chính là suy nghĩ của bạn”, Mai Hương nhắn nhủ. Hành trình của Phạm Thị Mai Hương là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn trẻ về tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám phá vỡ mọi định kiến để tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Ảnh: NVCC

Phương Anh
#Phạm Thị Mai Hương #Hàng hải #tài chính #ngoại ngữ #Đoàn - Hội #Sinh viên xuất sắc

