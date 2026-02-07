Sinh viên với Lễ hội Xuân Hồng: Khi hiến máu trở thành trách nhiệm công dân trẻ

Trong dòng người tham gia Lễ hội Xuân Hồng 2026 tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội), dễ nhận thấy sự góp mặt đông đảo của đoàn viên, thanh niên và sinh viên đến từ nhiều trường học, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Đông đảo các bạn sinh viên đã có mặt từ sớm để đăng ký và tham gia hiến máu

Theo Ban Tổ chức, lực lượng trẻ luôn là “nguồn hiến máu bền vững” của phong trào hiến máu tình nguyện. Không chỉ bởi sức khỏe, mà còn bởi tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng – những giá trị cốt lõi của thế hệ trẻ hôm nay. Phong trào hiến máu tình nguyện có thể phát triển bền vững khi nhận được sự tham gia tích cực của thanh niên, sinh viên – những người mang trong mình tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Với sinh viên, hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo, mà còn là bài học sống động về lòng nhân ái, sự sẻ chia và ý thức công dân. Mỗi lần tham gia hiến máu là một lần các bạn trẻ được trực tiếp góp phần cứu người, hiểu rõ hơn giá trị của sự cho đi.

Lễ hội Xuân Hồng 2026 tiếp tục là môi trường để sinh viên rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành – nơi tinh thần tình nguyện không dừng lại ở khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa.