Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết

SVO - Hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh, sinh viên.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên về quê đón Tết, với hai hình thức hỗ trợ gồm: trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt và trao quà Tết, hỗ trợ vé xe cho học sinh, sinh viên về quê.

Anh Nguyễn Tường Du - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ: “Chương trình của Hội Sinh viên Trường tổ chức nhằm kịp thời động viên, chia sẻ và giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, mồ côi đặc biệt là những học sinh, sinh viên có gia đình vừa chịu ảnh hưởng nặng của những đợt lụt bão trong năm 2025, qua đó thể hiện sự đồng hành, quan tâm chăm lo của toàn thể Lãnh đạo Nhà trường và cộng đồng xã hội đối với dự phát triển của giáo dục đào tạo học sinh, sinh viên một cách toàn diện”.

Anh Nguyễn Tường Du - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phát biểu chia sẻ tại Chương trình.

Tổng kinh phí hỗ trợ lần này hơn 83 triệu đồng, trao 135 suất hỗ trợ cho học sinh, sinh viên. Trong đó có 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt kèm quà Tết, dành cho sinh viên mồ côi và sinh viên khuyết tật; 125 suất hỗ trợ vé xe và quà Tết, trị giá 500.000 đồng/suất, giúp sinh viên có điều kiện thuận lợi hơn để sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn kinh phí chương trình được huy động từ sự chung tay, đóng góp của cán bộ, giảng viên, cựu học sinh - sinh viên, học sinh, sinh viên toàn Trường, cùng các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài Trường.

Hỗ trợ vé xe và quà Tết giúp sinh viên có điều kiện thuận lợi hơn để sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Những món quà ấm áp được trao đến tận tay sinh viên với tinh thần lan tỏa yêu thương.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025 nhằm ghi nhận, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và phong trào sinh viên.

Trước đó, hơn 250 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên Trường, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các hoạt động của Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế không chỉ thể hiện sự quan tâm, đồng hành với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tinh thần nhân ái.

