Nhóm bạn thân tiết lộ về thủ khoa TSA Trần Anh Tú: Là Chiến tướng Liên Quân 100 sao, tối nào cũng 'gánh' bạn học

SVO - Dưới góc nhìn của thầy cô và hội bạn thân, chân dung chàng thủ khoa Trần Anh Tú hiện lên đầy thú vị: Vừa là "idol" toán học, vừa là cao thủ chơi game và là người bạn nhiệt tình hết nấc.

Trong mắt nhóm bạn thân lớp 12A1 Trường THPT Hưng Nhân, Trần Anh Tú không phải là "mọt sách" chỉ biết cắm cúi vào bài vở. Thực tế, Tú là một "tay to" chính hiệu trong bộ môn Liên Quân Mobile. Các bạn cho biết, Tú này đã leo tới mức rank Chiến tướng hơn 100 sao - một thành tích mà nhiều game thủ mơ ước. Tuy nhiên, bước vào năm lớp 12, Tú tạm gác lại những trận leo rank và cả sở thích thể thao để dồn toàn lực cho việc học.

Gia sư cho bạn

Nguyễn Đức Chung, bạn thân cùng lớp 12A1 tiết lộ một thói quen đặc biệt của Tú: "Tú siêu nhiệt tình và vui vẻ. Hầu như tối nào em cũng gọi điện học cùng Tú để nhờ bạn ấy chỉ bài. Trước đây Tú hay chơi thể thao, nhưng năm cuối cấp bạn ấy dành hết thời gian cho việc ôn luyện". Chung cũng gửi lời chúc người bạn thân thiết sẽ tiếp tục giữ vững phong độ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Tô Đức Trọng, Đức Minh, Đức Chung và Nguyễn Đức Trọng (Từ trái qua) - nhóm bạn thân của thủ khoa Trần Anh Tú chia sẻ: "Chúng em thấy rất tự hào về Tú, sắp tới Tú tiếp tục thi nhiều kỳ thi, mong bạn sẽ đạt kết quả tốt".

Đồng quan điểm, Võ Đức Minh - lớp trưởng và cũng là bạn cùng bàn của Tú nhận xét: "Tú học rất tốt và luôn khiêm tốn. Bạn ấy rất trách nhiệm với việc lớp, hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người".

Gắn bó với Tú từ năm lớp 6, cậu bạn gần nhà Tô Đức Trọng lại có những nhận xét rất "đời" về tân thủ khoa: "Dù học giỏi nhưng Tú sống rất vô tư, hài hòa, bình đẳng và khiêm tốn. Tuy nhiên, thi thoảng Tú cũng hơi... mong manh dễ vỡ". Chi tiết hài hước này khiến chân dung của chàng thủ khoa trở nên gần gũi, đáng yêu hơn trong mắt mọi người.

Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Đức Trọng, người bạn đạt 88 điểm TSA và cũng là đồng đội trong đội tuyển học sinh giỏi, lại dành cho Tú sự nể phục tuyệt đối. "Lớp 10 em cảm giác còn có thể ganh đua với Tú, nhưng đến lớp 12 thì bạn ấy đã vượt trội hoàn toàn. Tú học rất chắc chắn, ưu điểm lớn nhất là không bao giờ làm sai những câu dễ", Đức Trọng chia sẻ về "đối thủ" đáng gờm của mình.

Thầy Phó Hiệu trưởng: "Tú có sự kiên trì hiếm thấy"

Trao đổi với phóng viên, thầy Hà Thanh Tuyển - Phó Hiệu trưởng nhà trường không giấu được niềm tự hào về cậu học trò nhỏ. Thầy cho biết, Tú là học sinh rất chăm ngoan và giàu nghị lực.

Thầy Hà Thanh Tuyển - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hưng Nhân: "Anh Tú luôn có sự chắc chắn".

"Tôi quan sát Tú trong một thời gian dài và nhận thấy em không bao giờ có sự sao nhãng. Ngay từ lớp 10, em đã đạt điểm tuyệt đối 20/20 thi học sinh giỏi Toán tỉnh Thái Bình (cũ). Vừa qua, em tiếp tục đạt 20/20 điểm tại Hưng Yên và trong kỳ thi TSA này, phần Tư duy Toán học của em cũng đạt tuyệt đối 40/40. Đó là kết quả của sự kiên trì bền bỉ và sự dẫn dắt của các thầy cô giáo tâm huyết", thầy Tuyển nhận định.

Cũng theo thầy Tuyển, thành tích của Tú và các học sinh xuất sắc khác năm nay là sự tiếp nối truyền thống của nhà trường (nơi từng có học sinh Hữu Thịnh đạt thủ khoa toàn quốc khối A), khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn của trường THPT Hưng Nhân.

Đánh giá về kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội, thầy Hà Thanh Tuyển cho rằng đây là kỳ thi có phương thức chấm điểm rất thú vị và tiên tiến, giúp phân loại thí sinh rất tốt. Hằng năm, nhà trường đều có những học sinh xuất sắc tham gia kỳ thi này.