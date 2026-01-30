Giải Nhất Quốc gia và “mẫu số chung” của 2 học sinh trường THPT Chuyên Hà Giang: Trần Đức Hiếu - Nguyễn Thùy Dương

SVO - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026 ghi dấu mốc son cho giáo dục Tuyên Quang với 59 giải thưởng. Giữa bảng vàng thành tích ấy, câu chuyện của Trần Đức Hiếu (giải Nhất với số điểm thuộc Top 2 toàn quốc môn Tin học) và Nguyễn Thùy Dương (giải Nhất môn Lịch sử) từ trường THPT Chuyên Hà Giang đã trở thành nguồn cảm hứng. Dù ở hai lĩnh vực khác biệt, đôi bạn này đã cùng minh chứng một chân lý: Tự học chính là “chìa khóa vàng” để xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý và định vị bản thân.

Trần Đức Hiếu: Giải mã vị trí Top 2 toàn quốc bằng tư duy học tập bền bỉ

Xuất thân là học sinh lớp 12 chuyên Toán, nhưng Đức Hiếu lại “bén duyên” và khẳng định mình ở bộ môn Tin học. Chia sẻ về cơ duyên này, Hiếu hóm hỉnh cho biết niềm đam mê bắt nguồn từ những ngày... chơi game năm lớp 6, lớp 7.

Trần Đức Hiếu - học sinh lớp 12 Chuyên Toán đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026. (Ảnh: Đoàn trường THPT Chuyên Hà Giang)

“Lúc đó mình thấy game thú vị quá nên tò mò nhìn vào "code", rồi thử chỉnh sửa xem sao. Những kinh nghiệm nhỏ ấy tích lũy dần thành nền tảng để mình bắt đầu đào sâu vào lập trình”, Hiếu nhớ lại.

Tuy nhiên, áp lực bắt đầu lớn hơn khi bước vào lớp 10 với những kiến thức chuyên sâu. Hiếu tâm sự, kiến thức thi học sinh giỏi khác xa với việc viết "code" thông thường. Có những mô hình hành động Hiếu phải mất vài tháng mới làm quen được. Nhiều lúc đề quá khó, sự mệt mỏi khiến chàng trai trẻ không ít lần nản chí.

Trần Đức Hiếu cùng cô giáo lãnh đội tại Trại hè Hùng Vương 2025.

Nói về phương pháp vượt qua áp lực, Hiếu khẳng định sự cân bằng là chìa khóa: “Nếu mệt quá, mình cho phép mình nghỉ hẳn một ngày hoặc làm bài dễ hơn. Quan trọng là đừng ép bản thân quá đà nhưng cũng không được lười biếng.” Chính tư duy học tập bền bỉ và sự cân bằng đúng lúc đã trở thành bệ phóng đưa Đức Hiếu bứt phá ngoạn mục.

Với vị trí Top 2 toàn quốc, nam sinh không chỉ khẳng định bản thân mà còn tự tin ghi tên mình vào danh sách triệu tập chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Nguyễn Thùy Dương: “Lấy khó khăn làm động lực vươn lên”

Nếu Hiếu có sự mạnh mẽ của dân công nghệ thì Nguyễn Thùy Dương lại mang nét điềm tĩnh của một sĩ tử môn Sử. Gắn bó với môn học này từ lớp 8, Dương từng đạt giải Nhì cấp tỉnh năm lớp 10, 11 trước khi chạm tay vào giải Nhất Quốc gia năm lớp 12.

Nguyễn Thuỳ Dương - học sinh lớp 12 Chuyên sử đạt giải Nhất Quốc gia môn Lịch sử.

Dương chia sẻ về những ngày ôn luyện căng thẳng: “Áp lực lớn nhất là khối lượng kiến thức khổng lồ và yêu cầu tư duy vận dụng cao. Nhiều lúc mình lo sợ, nếu không đạt giải thì chỉ còn 5 tháng để ôn lại từ đầu các môn khác cho kỳ thi tốt nghiệp. Đó là một gánh nặng tâm lý rất lớn”.

Để giải quyết bài toán đó, Dương chọn cách đối mặt trực diện: “Mình lấy khó khăn làm động lực và tìm ra phương pháp học tập cho bản thân. Mỗi ngày mình dậy rất sớm học kiến thức nền, sau đó lập dàn ý chi tiết để nhớ lâu hơn. Sau khi đã học chắc kiến thức nền, sẽ học theo câu hỏi chủ đề và làm đề tổng hợp. Đọc thêm nhiều sách tham khảo, nhiều tài liệu và trong lúc rảnh mình sẽ xem những kênh sử trên các trang mạng xã hội”. Khi chủ động tiếp nhận và vận dụng thông tin, kiến thức mới thực sự là của mình

Công thức chung: “Tự học là mẫu số cốt lõi”

Dù đặc thù môn học khác nhau, Hiếu và Dương đều gặp nhau ở quan điểm: Thầy cô là người định hướng, còn tự học là quan trọng nhất.

Với Đức Hiếu, đó là việc tận dụng tối đa các trang code trực tuyến để rèn luyện, tự học là cách tốt nhất để tìm ra phương pháp phù hợp. Ban đầu khó tìm tài nguyên đúng, nhưng khi đã có nền tảng từ thầy cô và các đợt học hỏi liên tỉnh, việc tự mày mò trên mạng giúp cậu bạn mở rộng kiến thức rất nhanh. Còn với Thùy Dương, cô bạn luôn khắc ghi lời dạy của cô giáo: “Bản chất của học sinh giỏi là tự học, thầy cô chỉ hướng dẫn, còn bản thân phải chủ động vận dụng tin để làm bài”.

Thùy Dương chụp kỷ yếu cùng lớp.

Khi quyết tâm chiến thắng hoàn cảnh

Dù điều kiện học tập tại vùng cao còn nhiều hạn chế so với các thành phố lớn, nhưng cả Hiếu và Dương đều không coi đó là rào cản.

Đức Hiếu cho rằng: “Internet đã thu hẹp mọi khoảng cách. Tài nguyên trực tuyến là mở với tất cả mọi người”. Trong khi đó, Thùy Dương khẳng định: “Sự quan tâm của tỉnh và nhà trường khi tạo điều kiện cho chúng mình đi giao lưu, học hỏi, ôn luyện tại các tỉnh bạn là động lực rất lớn. Nếu có quyết tâm, dù ở hoàn cảnh nào mình cũng sẽ đạt được kết quả mong muốn”.

Thùy Dương học thêm các kiến thức văn hóa khác để chuẩn bị cho hành trình đại học.

Hiện tại, Đức Hiếu đang tập trung cho vòng loại IOI (Kỳ thi Tin học Quốc tế), còn Thùy Dương đang nỗ lực bồi dưỡng các kiến thức văn hóa khác để chuẩn bị cho hành trình đại học.

Gửi lời nhắn nhủ đến bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Thùy Dương nói: “Các bạn hãy luôn tin vào bản thân và kiên trì theo đuổi đam mê. Dù xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần có quyết tâm và phương pháp học tập đúng đắn, thì mỗi người sẽ đều đạt được những kết quả, thành tựu của riêng mình".

Bảng thành tích học tập nổi bật của Trần Đức Hiếu: Năm học 2025 - 2026 (Lớp 12): Giải Nhất học sinh giỏi (HSG) Quốc gia môn Tin học (Top 2 toàn quốc); Đạt thứ hạng Grandmaster trên Codeforces; Triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Năm học 2024 - 2025 (Lớp 11): Giải Nhất HSG cấp Tỉnh; Giải Ba HSG Quốc gia môn Tin học; Thủ khoa kỳ thi Olympic các trường THPT Chuyên khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ (Trại hè Hùng Vương); Đạt thứ hạng International Master trên Codeforces.

Năm học 2023 - 2024 (Lớp 10): Thủ khoa kỳ thi Olympic các trường THPT Chuyên khu vực Trung du miền núi (Trại hè Hùng Vương); Giải Khuyến khích HSG cấp Tỉnh môn Tin học.

Năm học 2021 - 2023 (Cấp 2): Giải Nhất HSG cấp Tỉnh môn Tin học (thi vượt cấp năm lớp 8); Giải Nhì HSG cấp Tỉnh môn Toán (năm lớp 9).