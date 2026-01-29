Chung kết HUCE-InTech 2025: Dự án ‘ModuLife’ giành giải Nhất

SVO - Giải pháp đồ nội thất module tháo lắp linh hoạt, hướng tới không gian sống đô thị hiện đại, đã giúp dự án “ModuLife” vượt qua 11 ý tưởng vào vòng chung kết, giành giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025 (HUCE-InTech 2025).

Vòng chung kết diễn ra ngày 28/1/2026, khép lại mùa giải đánh dấu 5 năm tổ chức của HUCE-InTech, sân chơi khởi nghiệp dành cho sinh viên. Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều đội thi đến từ các trường đại học lớn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học kinh tế quốc dân, Trường đại học Ngoại thương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Ngân hàng,…

GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo phát biểu khai mạc

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của các đội thi. Theo ông, các hoạt động hỗ trợ sinh viên, sinh viên nghiên cứu khoa học công nghệ, cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp dành cho sinh viên là những hoạt động trọng tâm, hỗ trợ các bạn sinh viên tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Toàn cảnh Vòng Chung kết

Từ vòng sơ loại, 12 dự án được lựa chọn vào chung kết. Các ý tưởng tập trung vào những vấn đề mang tính ứng dụng cao như công nghệ IoT kết hợp AI, vật liệu xây dựng xanh, giải pháp môi trường và phát triển bền vững.

Hội đồng giám khảo gồm đại diện nhà trường và các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ và vật liệu.

Các đội thi và Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm HUCE-InTech 2025

Về phía Nhà trường có GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS Nguyễn Việt Phương - Trưởng phòng KH&CN. Về phía Chuyên gia và Doanh nghiệp có các chuyên gia đến từ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Công ty Truyền thông Vietnam Startup, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, Công ty NUCETECH....

Sau phần thuyết trình và phản biện, giải Nhất được trao cho dự án “ModuLife - Giải pháp đồ nội thất module tháo lắp linh hoạt, chi phí hợp lý cho không gian sống hiện đại”. Dự án do nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch thực hiện, bao gồm Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Quốc Thái, Lê Trần Khánh Linh, Nguyễn Hữu Trường Giang dưới sự hướng dẫn của ThS. Dương An Hà và ThS. Lê Thị Phương Dung.

﻿ Quán quân HUCE-InTech 2025 đã gọi tên "ModuLife" với sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao

Theo đánh giá của ban giám khảo, “ModuLife” nổi bật nhờ khả năng giải quyết bài toán không gian sống linh hoạt trong bối cảnh đô thị hóa, đồng thời cân bằng giữa chi phí, tính thẩm mỹ và khả năng ứng dụng thực tế.

HUCE-InTech 2025 khép lại, song mở ra cơ hội để các ý tưởng tiếp tục được hoàn thiện, kết nối với doanh nghiệp và thị trường, tạo nền tảng cho hành trình khởi nghiệp của sinh viên trong tương lai.