Đại học Phenikaa về nhất chiến dịch “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối”, nhận giải thưởng 20 triệu đồng

SVO - Sau 8 tuần thi đua, Đại học Phenikaa vươn lên dẫn đầu cuộc thi thu gom chai nhựa, lon nhôm trong khuôn khổ chương trình “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức, với tổng số hơn 15 triệu điểm. Tính đến thời điểm 31/12, Đại học Phenikaa tiếp tục giữ vững vị trí số một với hơn 18 triệu điểm.

Chiến dịch “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” kéo dài 8 tuần từ 27/10/2025 - 21/12/2025, thu hút sự tham gia của 6 trường đại học, học viện tại Hà Nội. Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong việc phân loại và tái chế chai và lon đã qua sử dụng, xây dựng thói quen nhỏ góp phần tạo tác động to lớn để hướng tới tầm nhìn “Vì một thế giới không rác thải”.

z7473165680085-8b6c0189793b5f63697a15b33ecc0f06.jpg
Sinh viên Đại học Phenikaa hưởng ứng chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”.

Kết thúc giai đoạn thi đua, Đại học Phenikaa dẫn đầu bảng xếp hạng với 15.004.500 điểm, kết quả vượt trội so với các đơn vị khác. Học viện Tài chính xếp thứ hai với 9.002.900 điểm, tiếp theo là Trường Đại học Giao thông Vận tải với 5.632.400 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường Đại học Thủy lợi (2.738.300 điểm), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (1.897.400 điểm) và Trường Đại học Thương mại (1.344.000 điểm).

Với kết quả này, đội thi Đại học Phenikaa giành giải Nhất chung cuộc, nhận 20 triệu đồng tiền mặt từ ban tổ chức.

Sau khi kết thúc giai đoạn thi đua, các trường vẫn tiếp tục duy trì hoạt động thu gom. Đáng chú ý, Đại học Phenikaa là đơn vị tiếp tục giữ nhịp chiến dịch rõ nét nhất trong giai đoạn từ 22/12/2025 đến 31/12/2025, qua đó nâng tổng điểm tích lũy lên 18.077.300 điểm, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc.

z7473196273979-6f6325305fcf746cda94913385958190.jpg
Đại học Phenikaa dẫn đầu bảng xếp hạng hiến dịch“Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối” tính đến 31/12/2025

“Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” là chương trình do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức, được triển khai thường niên tại nhiều trường đại học trên cả nước.

Không chỉ dừng lại ở việc thu gom, toàn bộ chai nhựa PET và lon nhôm sau chương trình đều được đưa vào chuỗi tái chế, góp phần giảm rác thải ra môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Quan trọng hơn, chương trình hướng tới việc hình thành thói quen phân loại rác và tiêu dùng bền vững trong giới trẻ, coi sinh viên là lực lượng nòng cốt trong hành trình chuyển đổi xanh.

“Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” sẽ tiếp tục được mở rộng về quy mô và hình thức, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh không chỉ trong khuôn viên trường đại học mà còn tới các điểm cộng đồng dân cư.

Thiện Nhân
#Chai nhựa tái sinh #Báo Tiền Phong #Swire Coca-Cola Việt Nam #Đại học Phenikaa #Học viện Tài chính #Trường Đại học Giao thông Vận tải #Trường Đại học Thủy lợi #Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường #Chai nhựa tái sinh hành trình tiếp nối

