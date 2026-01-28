'Mùa Đông Ấm 2025': Sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ thắp lửa yêu thương nơi biên cương Thàng Tín

SVO - Những ngày cuối năm, khi cái lạnh vùng cao phủ trắng những triền núi phía Bắc, đoàn tình nguyện Đông ấm Thàng Tín của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã có mặt tại Tuyên Quang. Hành trình này không chỉ mang theo những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa hơi ấm của sự sẻ chia và sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết đến với đồng bào nơi đây.

Chương trình tình nguyện “Mùa Đông Ấm 2025” là hoạt động trọng điểm được tổ chức bài bản dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên ĐHQGHN và Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất hành động giữa Đoàn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đoàn Trường Quản trị và Kinh doanh, Đoàn Khối cơ quan ĐHQGHN và Bệnh viện ĐHQGHN. Sự liên kết giữa các đơn vị đã tạo nên nguồn lực tổng hợp mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu chung vì cộng đồng.

Những dấu ấn thiết thực tại bản làng biên giới

Tại điểm trường PTDTNT Thàng Tín, công trình nhà vệ sinh học đường đã chính thức được khởi công với sự ủng hộ của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Công trình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho thầy và trò vùng cao. Cùng với đó, 150 suất quà khuyến học từ Nhà tài trợ Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà và Tuổi trẻ Nhà trường đã được trao tận tay các em học sinh – như một lời động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ con chữ.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, công trình “Thắp sáng đường biên” do Đoàn Trường Quản trị và Kinh doanh phối hợp cùng Đoàn Khối cơ quan ĐHQGHN thực hiện đã chiếu sáng những con đường biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời giúp người dân đi lại an toàn hơn, thêm phần thắp sáng niềm tin vào sự quan tâm bền bỉ của tuổi trẻ đối với vùng biên giới Tổ quốc.

Song song với các công trình thanh niên, công tác an sinh xã hội cũng được Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng. Đoàn đã trao tặng tủ sách thanh niên, 40 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng những phần quà tri ân gửi tới các thầy cô giáo vùng biên – những người đang lặng lẽ bám trường, bám lớp trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Đưa chuyên môn và nghệ thuật đến với cộng đồng

Phát huy thế mạnh đặc thù, đoàn viên, sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật đã mang đến một không khí hoàn toàn mới lạ qua chuỗi Workshop nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Không gian lớp học vùng cao bỗng trở nên rộn ràng bởi tiếng cười, sắc màu và những ánh mắt háo hức. Ở đó, khoảng cách được xóa nhòa, không còn khoảng cách giữa thầy - trò, giữa những người dạy và người học mà chỉ còn lại niềm vui của sự sáng tạo và sẻ chia rất đỗi chân thành.

Song song với đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng đặc biệt. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân và để lại thật nhiều xúc động. Những lời dặn dò ân cần, những liều thuốc nghĩa tình đã thể hiện đúng tinh thần “đem chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Hơi ấm từ những trái tim cùng chung nhịp đập

Hành trình khép lại đầy xúc động bằng lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 227 và hoạt động gói bánh chưng đón Xuân cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín. Trong cái lạnh cắt da của núi rừng, những cái bắt tay siết chặt, những vòng tay ấm áp như thay lời cảm ơn và lời hứa đồng hành của thế hệ trẻ với những người lính đang ngày đêm giữ bình yên nơi phên giậu của tổ quốc.

Đoàn tình nguyện rời biên giới, chiến dịch Mùa Đông Ấm” đã khép lại nhưng điều còn đọng lại chính là sức mạnh của sự đồng lòng – khi thầy cô, sinh viên, y bác sĩ và các tổ chức đoàn thể cùng chung tay, mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên những thay đổi lớn.

Những nỗ lực ấy không chỉ sưởi ấm mùa đông vùng cao mà còn thắp lên ngọn lửa của trách nhiệm và tình yêu thương trong lòng mỗi người trẻ.