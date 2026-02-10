Bách Hoa Bộ Hành Tết 2026: Người trẻ đội mưa đưa Việt phục xuống phố cổ Hà Nội

SVO - Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa trong buổi sáng cận Tết âm lịch, hàng trăm người trẻ vẫn khoác lên mình bộ Việt phục, tham gia diễu hành “Bách Hoa Bộ Hành” Tết 2026 tại khu vực phố cổ. Sự kiện không chỉ tái hiện không khí trẩy hội đầu xuân của người Việt xưa mà còn cho thấy vai trò chủ động của giới trẻ trong việc quảng bá và thực hành văn hóa truyền thống.

Sáng Chủ nhật ngày 08/02/2026 (tức 21 tháng Chạp), chương trình diễu hành Việt phục Bách Hoa Bộ Hành (Tết 2026) chính thức diễn ra tại khu vực phố cổ Hà Nội và không gian Hồ Hoàn Kiếm, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Tết Việt – Tết Phố”. Chương trình do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình Làng Việt, Bách Hoa Bộ Hành cùng các đơn vị văn hóa – sáng tạo tổ chức.

Các bạn trẻ rạng rỡ trong bộ Việt phục.

Đoàn rước xuất phát từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), thực hiện nghi thức mở cổng Ô Quan Chưởng, sau đó di chuyển qua các tuyến phố Chợ Gạo, Trần Nhật Duật, Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Cầu Gỗ, Đinh Liệt và dừng chân hành lễ tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) – một không gian tín ngưỡng, nghề nghiệp tiêu biểu của Thăng Long xưa.

Dù thời tiết xấu, mưa xuất hiện trong suốt thời gian diễn ra, không khí diễu hành vẫn sôi động với sự tham gia của đông đảo cá nhân, nhóm thực hành Việt phục và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Người tham gia khoác lên mình các trang phục truyền thống Việt Nam giai đoạn Lê Trung Hưng – Nguyễn, mang theo những biểu trưng mùa xuân như cành đào, thủy tiên, nụ tầm xuân, bạch mai…tạo nên một dòng chảy lễ hội giữa không gian di sản đô thị.

Các bộ áo ngũ thân thời nhà Nguyễn.

Việt phục câu chuyện văn hóa của người trẻ

Ra đời từ niềm đam mê của người trẻ với trang phục cổ truyền, đến nay Bách Hoa Bộ Hành được xem như một hoạt động kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Hàng trăm bộ Việt phục với nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau xuất hiện trên phố cổ vừa mang tính trình diễn, vừa kể lại câu chuyện về đời sống, lễ nghi và tinh thần cộng đồng của người Việt xưa.

Mọi người rạng rỡ trong bộ Việt phục.

Chia sẻ khi tham gia diễu hành, bạn Hồng Hà cho rằng việc ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn Việt phục là một tín hiệu tích cực. Theo Hồng Hà, để biến Việt phục thành bản sắc cá nhân, người mặc cần hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa của trang phục. “Mỗi chiếc áo không chỉ là vải vóc hay kiểu dáng, mà là một câu chuyện, một ý niệm mà người mặc muốn truyền tải”, Hồng Hà chia sẻ.

Bạn cho rằng nhiều người trẻ hiện nay đã đưa cá tính và góc nhìn thẩm mỹ của mình vào các trang phục như áo Ngũ thân, Viên lĩnh, Giao lĩnh, Đối khâm,… Việc tái hiện Việt phục trong không gian hiện đại giúp người trẻ ý thức rõ hơn về cội nguồn, từ đó hình thành niềm tự hào và sự gắn bó với văn hóa dân tộc. “Với tôi, mặc áo Ngũ thân không chỉ là mặc một món đồ, mà là mang trên mình hình ảnh của người Việt hướng về giá trị cũ”, Hồng Hà chia sẻ.

Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự.

Tái hiện không khí trẩy hội đầu xuân

Từ phía ban tổ chức, anh Thành Nam, cán bộ dự án Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành cho biết Bách Hoa Bộ Hành Tết 2026 hướng tới việc làm sống dậy không khí trẩy hội đầu xuân của người Hà Nội xưa. Thông qua Việt phục, nghi lễ truyền thống và nhịp bước bộ hành giữa không gian phố cổ, chương trình mong muốn tái kết nối con người với ký ức văn hóa đô thị, đúng với tinh thần “Tết Việt – Tết Phố”.

Lan toả văn hoá Bắc bộ.

Theo anh Thành Nam, so với các kỳ trước, Bách Hoa Bộ Hành Tết 2026 mang sắc thái lễ hội tâm linh và tính cộng đồng rõ nét hơn khi được tổ chức vào dịp cận Tết. Cảm xúc chủ đạo của chương trình là sự ấm áp, sum vầy và thiêng liêng, gắn với nghi thức rước lễ đón xuân trong văn hóa dân gian.

Ban tổ chức đánh giá, sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với Việt phục thể hiện tinh thần chủ động tìm hiểu và mong muốn kết nối với cội nguồn. Khi văn hóa truyền thống được tiếp cận thông qua trải nghiệm trực tiếp, lịch sử không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, sống động, góp phần tạo nền tảng bền vững cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong cộng đồng, đặc biệt là với sinh viên và người trẻ.

Sự kiện gây ấn tượng khi xuất hiện những chú ngựa.

(Ảnh: Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thành)