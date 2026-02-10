Đi thật xa để tìm thấy bản thân và hành trình chạm ngõ điện ảnh

SVO - Từng phải gác lại giấc mơ võ thuật chuyên nghiệp sau chấn thương nặng, Nguyễn Văn Hải đã chọn cho mình một 'ngã rẽ' liều lĩnh: Bước chân vào nghệ thuật với duy nhất một nguyện vọng đại học. Từ một chàng trai từng tự ti vì học lực, Hải đã chứng minh thực lực qua sự rèn luyện khắc nghiệt để khẳng định vị thế diễn viên chính quy.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành diễn viên, Nguyễn Văn Hải đã từng là một vận động viên Taekwondo đầy nhiệt huyết. Anh theo đuổi môn võ này suốt 7 năm, ấp ủ giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng vào năm lớp 10 đã buộc anh phải gác lại đam mê võ thuật, một cú sốc lớn đối với chàng trai trẻ lúc bấy giờ.

Nguyễn Văn Hải (sinh năm 2002) tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, Hải cảm thấy vô cùng bế tắc. Ngoài văn nghệ và thể thao, anh không thực sự giỏi một môn học nào. Trong lúc phân vân, Hải quyết định đăng ký thi vào ngành Diễn viên, một quyết định táo bạo và có phần liều lĩnh.

Hải kể lại: "Đến cuối năm lớp 12, khi điền nguyện vọng tốt nghiệp, mình nhận ra ngoài việc văn nghệ và thể thao ở trường, bản thân mình không học giỏi môn gì. Vậy nên, mình đã quyết định đăng ký thi diễn viên, và chỉ một nguyện vọng duy nhất. Nếu trượt, mình sẽ không đi học đại học".

May mắn đã mỉm cười với Hải, khi anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Bước chân vào môi trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Hải được học tập dưới sự dẫn dắt của những người thầy tài năng, trong đó có Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Quá trình học tập 4 năm tại trường không dễ dàng, với những yêu cầu khắt khe và sự cạnh tranh gay gắt.

Hải tự tin khẳng định: "Chưa bao giờ mình nghĩ mình là diễn viên tay ngang. Vì thầy mình là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, rất ít người được học thầy. Lớp mình có 40 người và sau 4 năm học chỉ có 13 người tốt nghiệp. Qua những khắt khe và tâm huyết của thầy, mình nghĩ mình đủ kiến thức cơ bản để trở thành một diễn viên chính quy".

Tuy nhiên, việc theo học tại trường sư phạm khiến nhiều người hiểu lầm rằng, anh chỉ được đào tạo để trở thành giáo viên và không đủ kiến thức chuyên môn để làm diễn viên. Hải không quá bận tâm về điều này, anh tập trung vào việc học hỏi và trau dồi kỹ năng để chứng minh bản thân.

Sau khi tốt nghiệp, Hải quyết định Nam tiến, đến với TP.HCM để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Anh làm diễn viên tự do và giáo viên dạy nhảy để trang trải cuộc sống. Môi trường showbiz đầy cạnh tranh và khắc nghiệt không làm Hải nản lòng, mà ngược lại, càng thôi thúc anh phải cố gắng hơn nữa.

Hải quan niệm rằng, diễn xuất không chỉ là hóa thân vào nhân vật, mà còn là hành trình khám phá bản thân, tìm lại những giá trị sâu thẳm bên trong mỗi con người. Theo anh, để trụ vững với nghề diễn, mỗi diễn viên cần phải có "giá trị nghệ thuật". Vẻ ngoài có thể gây ấn tượng ban đầu, kinh nghiệm có thể giúp xây dựng cảm xúc, nhưng điều quan trọng nhất là sự dung hòa và bổ trợ lẫn nhau giữa các yếu tố.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hải khi anh nhận được vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh "Giao điểm sinh tử" của Hãng phim Giải Phóng. Đây là một thành tích đáng tự hào, là động lực lớn để anh tiếp tục theo đuổi đam mê. Đồng thời, Hải cũng không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng để có thể hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Hải luôn tâm niệm câu nói của giảng viên Lydia Park tại trường Yonsei: "Moment to moment" – giống như việc diễn xuất phải nối tiếp từng đoạn khoảnh khắc nhỏ, không phải là “ăn đứt giai đoạn”. Bên cạnh đó, anh cũng theo đuổi định hướng "đi thật xa để tìm thấy bản thân mình" và coi đó là kim chỉ nam trên con đường nghệ thuật.

