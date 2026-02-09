Trường Đại học Sao Đỏ chăm lo Tết cho sinh viên – ấm áp nghĩa tình mỗi độ xuân về

SVO - Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ lại tất bật chuẩn bị cho hành trình trở về sum họp cùng gia đình. Với nhiều sinh viên, đó là niềm mong đợi lớn lao sau một năm học tập, rèn luyện đầy nỗ lực. Tuy nhiên, với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, quãng đường về quê ăn Tết vẫn còn không ít trở ngại bởi áp lực chi phí sinh hoạt, tàu xe và điều kiện gia đình.

TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ gặp mặt và tặng quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Thấu hiểu và sẻ chia với sinh viên, Trường Đại học Sao Đỏ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, mồ côi. Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của một cơ sở giáo dục đại học, mà còn khẳng định vai trò của một ngôi trường không chỉ là “Nơi ươm mầm tri thức” mà còn là “Vòng tay yêu thương và sẻ chia” đối với những sinh viên thân yêu mỗi độ Xuân về.

TS Đỗ Văn Đỉnh – Phó Hiệu trưởng và TS. Phạm Văn Dự - Trưởng phòng Công tác sinh viên trao quà Tết của Nhà trường cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Nhằm giúp sinh viên yên tâm về quê đón Tết, Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ nhà trọ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho sinh viên ngoại trú. Tại khu ký túc xá, Nhà trường bố trí khu vực giữ xe máy miễn phí trong suốt thời gian thời gian nghỉ lễ của sinh viên.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sao Đỏ và thành Đoàn Hải Phòng trao quà Tết cho sinh viên.

Đặc biệt, với sự quan tâm sâu sát đến đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên, Trường Đại học Sao Đỏ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và các đơn vị chức năng tổ chức trao 100 suất quà Tết cho sinh viên. Trong đó, 50 suất quà được trích từ quỹ phúc lợi của Nhà trường dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, mồ côi – Những sinh viên giàu nghị lực, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sao Đỏ phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng trao 50 suất quà Tết cho đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực trong công tác Đoàn, Hội.

Chia sẻ tại chương trình, TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ cho biết: “Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể đối với đời sống sinh viên, Nhà trường mong muốn những phần quà Tết sẽ tiếp thêm động lực, giúp các em sinh viên quê xa, hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, sự ấm áp trên hành trình trở về sum họp cùng gia đình. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia và niềm tin mà thầy cô dành cho các em”.

Không dừng lại ở đó, nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục kết nối với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Dương II trao 30 suất quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Chương trình đã thể hiện sự chung tay của Nhà trường và doanh nghiệp trong công tác an sinh, hỗ trợ người học.

Ông Dương Hoàng Long – Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Hải Dương II và TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ trao 30 suất quà cho sinh viên.

Đón nhận những phần quà Tết đầy ý nghĩa, sinh viên Nguyễn Ngọc Thành – Khoa Ô tô xúc động chia sẻ: “Những phần quà Tết không chỉ giúp chúng em vơi bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chúng em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của Nhà trường. Đây sẽ là động lực để chúng em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”.

Có thể thấy, các hoạt động chăm lo Tết cho sinh viên của Trường Đại học Sao Đỏ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn chứa đựng giá trị giáo dục nhân văn sâu sắc. Qua đó, góp phần bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và niềm tự hào của sinh viên khi được học tập, rèn luyện dưới mái Trường Đại học Sao Đỏ – nơi không chỉ truyền thụ tri thức mà còn lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội.

(Ảnh: NTCC)