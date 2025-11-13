Bùng nổ đêm Chung kết “Sinh viên thanh lịch năm 2025” Trường Đại học Sao Đỏ

SVO - Tối ngày 12/11/2015, Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức thành công Đêm Chung kết cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch năm 2025" với sự tham gia của 12 cặp thí sinh xuất sắc đến từ các khoa trong Nhà trường.

TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Sinh viên thanh lịch năm 2025” phát biểu khai mạc

Cuộc thi “Sinh viên thanh lịch năm 2025” được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt đại diện cho thế hệ sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ - Những sinh viên hội tụ vẻ đẹp ngoại hình, tài năng, phong thái tự tin, mang phẩm chất của một sinh viên hiện đại.

Đêm chung kết diễn ra sôi động tại hội trường lớn của Nhà trường với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban Tổ chức. Cả không gian hội trường được trang trí đẹp mắt với ánh đèn lung linh tạo nên một bầu không khí trang trọng và đầy lôi cuốn. Đặc biệt, sân khấu được thiết kế tinh tế, nổi bật với màn hình LED lớn, giúp khán giả dễ dàng theo dõi mọi khoảnh khắc hấp dẫn trong suốt chương trình.

12 cặp thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua vòng sơ tuyển để có mặt tại đêm chung kết. Với sự tập luyện hăng say, quyết tâm, các cặp thí sinh đã sẵn sàng, tự tin bước vào phần thứ nhất: Chào hỏi (Thi trang phục áo dài truyền thống; Trang phục thể thao). Sải bước trên sân khấu một cách tự tin, các cặp thí sinh trong trang phục áo dài truyền thống đã thể hiện được vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch. Trên nền nhạc sôi động, những bước đi khỏe khoắn trong trang phục thể thao các cặp thí sinh đã trình diễn được vẻ đẹp trẻ trung, năng động.

Phần thi trang phục áo dài truyền thống

Phần thi trang phục thể thao của các cặp thí sinh

Phần thi tài năng của các cặp thí sinh đã mang đến cho khán giả những phút giây thú vị và không kém phần bất ngờ. Các bạn đã thể hiện khả năng hát, múa, khiêu vũ và diễn xuất. Một số cặp thí sinh đã dàn dựng tiết mục múa của mình một cách công phu, chuyên nghiệp, biết kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật để tạo nên những tiết mục độc đáo, mang lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

Phần thi tài năng của một số cặp thí sinh

Trong đêm chung kết của cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2025 không thể thiếu được phần thi trang phục dạ hội. Dưới ánh đèn lung linh, các cặp thí sinh nhẹ nhàng sải bước trong những chiếc đầm lấp lánh, rực rỡ tôn lên vẻ đẹp của hình thể.

Phần thi trang phục dạ hội của các cặp thí sinh

Trong các phần thi trang phục, các thí sinh đã không chỉ khoe được vóc dáng chuẩn mà còn thể hiện được phong cách thời trang tinh tế, phù hợp với lứa tuổi sinh viên. Họ tự tin bước đi trên sân khấu, mỗi bước đi như mang theo sự phấn đấu và nỗ lực của chính mình. Đặc biệt, trong phần thi ứng xử, Top 06 cặp thí sinh đã gây ấn tượng với khán giả khi các thí sinh đã trả lời một cách tự tin, bày tỏ quan điểm về các vấn đề xã hội, thể hiện được trí thức và sự trưởng thành.

Top 06 cặp thí sinh lọt vào phần thi ứng xử

Sau bốn phần thi, với sự làm việc công tâm, khách quan của Ban giám khảo. Ban Tổ chức đã công bố kết quả trong sự vỡ òa của khán giả. Cặp thí sinh giành giải Nhất đã thuộc về cặp SBD 007: Lê Thành Tuấn và Nguyễn Thị Xuân Hoa - Cặp đôi được đánh giá cao không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn thể hiện tài năng và khả năng ứng xử khéo léo. Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao 02 giải Nhì; 03 giải Ba và 06 giải đồng hành cho các cặp thí sinh tại cuộc thi.

Cặp thí sinh SBD: 007 Lê Thành Tuấn và Nguyễn Thị Xuân Hoa giành giải Nhất cuộc thi Sinh viên Thanh lịch năm 2025

TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và TS. Nguyễn Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng trao giải cho các cặp thí sinh đạt giải Nhì

Tiến sĩ Mỹ học, Nghệ sĩ Thế Hùng - Trưởng Ban Giám khảo và TS. Phạm Văn Dự - Trưởng phòng Công tác Sinh viên trao giải cho cặp thí sinh đạt giải Ba

Ban Tổ chức trao giải phụ “Cặp đôi được yêu thích nhất”

Ban tổ chức trao giải phụ “Cặp đôi truyền cảm hứng”

Ban tổ chức trao giải “Cặp đôi thân thiện”

Ban tổ chức trao giải “Cặp đôi có gương mặt khả ái”

Ban tổ chức trao giải “Cặp đôi phong cách ấn tượng”

Ban tổ chức trao giải “Cặp đôi hoạt động cộng đồng tích cực, hiệu quả nhất”

Đêm Chung kết cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch năm 2025" của Trường Đại học Sao Đỏ đã thành công rực rỡ. Cuộc thi không chỉ là sân chơi để các bạn sinh viên thể hiện tài năng mà còn là dịp để tôn vinh vẻ đẹp trí thức và phẩm chất cao đẹp của một thế hệ sinh viên đầy năng động và sáng tạo. Cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh một môi trường học tập văn minh, hiện đại tại Trường Đại học Sao Đỏ.

Sự kiện này cũng là minh chứng rõ nét cho việc Trường Đại học Sao Đỏ luôn chú trọng đến việc phát triển toàn diện cho sinh viên, không chỉ về học tập mà còn về kỹ năng sống và giao tiếp. Hy vọng rằng, trong những năm tới, cuộc thi sẽ tiếp tục phát triển và thu hút được nhiều thí sinh tài năng, góp phần nâng cao giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết của toàn thể sinh viên nhà trường.