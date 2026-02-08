Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không chỉ lần đầu thử sức diễn hài, Quách Ngọc Ngoan còn gây bất ngờ với 'visual nam thần'

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong buổi ra mắt phim 'Báu vật trời cho', Quách Ngọc Ngoan chia sẻ rất thích thú với vai hài đầu tiên trong sự nghiệp.

Dàn diễn viên đình đám của phim đã có buổi ra mắt, gồm các nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, La Thành, Võ Tấn Phát, Bích Ngọc, Thư Đan, Hưng Nguyễn, Khuyến Dương cùng nhiều gương mặt đình đám của giới giải trí Việt Nam.

img-1303.jpg

Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với tâm thế thoải mái nhưng cũng đầy trân trọng dành cho dự án đặc biệt này. Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đóng phim Tết và là lần đầu đóng vai hài hước như vậy. Tôi hy vọng mình đã mang được một chút niềm vui đến với mọi người”.

hth01274.jpg

Anh chia sẻ: “Tôi vinh dự khi thấy được sự ủng hộ của mọi người”. Với Quách Ngọc Ngoan, việc góp mặt trong Báu vật trời cho mang ý nghĩa riêng, khi đây là lần đầu anh tham gia một dự án phim Tết với màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đó.

hth01282.jpg

Tuấn Trần gây chú ý khi xuất hiện trong tình trạng chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi vì không thể đứng chào khán giả như mong muốn. Dù vậy, sự hiện diện của anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và động viên.

img-20260207-223553.jpg

Tuấn Trần chân thành chia sẻ: “Dù vậy, tôi rất tâm huyết với bộ phim này. Tôi mong anh chị em sẽ giúp lan tỏa bộ phim này đến thật nhiều khán giả”. Lời nói mộc mạc nhưng chứa đựng sự gắn bó sâu sắc của anh với nhân vật và ê kíp.

img-20260207-223542.jpg

Khương Lê và Thư Đan bày tỏ sự hồi hộp, khi tác phẩm mình tham gia sắp chính thức được công bố trọn vẹn trước công chúng.

img-20260207-224200.jpg

Với họ, đây là khoảnh khắc vừa háo hức vừa lo lắng, khi mọi nỗ lực giờ đây được đặt trọn vào sự đón nhận của khán giả.

img-20260207-223638.jpg

Phương Anh Đào xuất hiện sau một khoảng thời gian dài tạm rời xa điện ảnh để nghỉ ngơi và làm mới bản thân. Sự trở lại của cô trong phim được xem là một dấu mốc đáng chú ý, khi nữ diễn viên đảm nhận một vai diễn khác biệt rõ rệt so với hình ảnh ngoài đời.

img-20260207-223621.jpg

Võ Tấn Phát hài hước chia sẻ: “Đây cũng là một vai diễn thú vị của tôi. Dàn cast tương đối thiếu "visual", nên cần có tôi. Mong mọi người lan tỏa hình ảnh này đến nhiều khán giả hơn nữa. Phim là phân loại K, nên cả nhà đều sẽ có thể ra rạp coi cùng nhau”.

hth01329.jpg

Khuyến Dương: “Mọi người biết tôi là chị Phiến. Tôi không biết mình có mang chị Phiến lên phim không. Tôi mong khán giả sẽ thấy nhân vật Beo ở trên rạp”.

Thuận Tùng
#nghệ sĩ Trung Dân #NSND Kim Xuân #Quách Ngọc Ngoan #Phương Anh Đào #Tuấn Trần #phim Báu vật trời cho #Báu vật trời cho

