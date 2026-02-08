Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành giải Grammy sắp kết hôn

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau khi giành giải Grammy, Lee Jae của nhóm 'Kedeheon' thông báo kết hôn và tung ảnh cầu hôn.

Lee Jae được cho là sẽ kết hôn với vị hôn phu người Mỹ gốc Hàn, nhà sản xuất Sam Kim, vào tháng 11/2026. Cả hai gặp nhau khi cùng sáng tác nhạc vào năm 2017 và đã đính hôn vào cuối năm 2023.

Lee Jae đã chính thức thông báo tin kết hôn vào ngày 26 tháng trước, chia sẻ bức ảnh Sam Kim cầu hôn trên tài khoản mạng xã hội của mình. Bức ảnh cho thấy, Sam Kim đeo nhẫn vào ngón áp út bên trái của Lee Jae, nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Lee Jae cũng đã đề cập đến kế hoạch kết hôn vào mùa Thu này trong các cuộc phỏng vấn và chương trình truyền hình.

2083a060-bab9-4430-b7f2-c72749e65187.png

Lee Jae thu hút sự chú ý nhờ tham gia sáng tác, viết lời và trình bày ca khúc Golden, nhạc phim cho bộ phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters của Netflix. Golden đã lập kỷ lục khi đứng đầu cả bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Hot 100 Billboard, và bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh, Top 100. Đặc biệt, Golden gần đây đã giành giải "Ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh" tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68, giúp Lee Jae trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành được giải Grammy. Trong khi đó, Lee Jae, cựu thực tập sinh của SM Entertainment, hiện đang làm việc với tư cách là người viết lời và soạn nhạc.

Tuệ Nghi
#Nghệ sĩ K-pop đầu tiên nhận giải Grammy #Kết hôn của Lee Jae và Sam Kim #Sáng tác và thành công của Lee Jae #Bản hit "Golden" trên Billboard và Grammy #Sự nghiệp và hoạt động của Lee Jae #Chặng đường của nghệ sĩ K-pop quốc tế #Giao lưu văn hóa Hàn Quốc và Mỹ #Thành tựu của nhóm "Kedeheon"

Xem thêm

Cùng chuyên mục