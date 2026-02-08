Nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành giải Grammy sắp kết hôn

Lee Jae được cho là sẽ kết hôn với vị hôn phu người Mỹ gốc Hàn, nhà sản xuất Sam Kim, vào tháng 11/2026. Cả hai gặp nhau khi cùng sáng tác nhạc vào năm 2017 và đã đính hôn vào cuối năm 2023.

Lee Jae đã chính thức thông báo tin kết hôn vào ngày 26 tháng trước, chia sẻ bức ảnh Sam Kim cầu hôn trên tài khoản mạng xã hội của mình. Bức ảnh cho thấy, Sam Kim đeo nhẫn vào ngón áp út bên trái của Lee Jae, nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Lee Jae cũng đã đề cập đến kế hoạch kết hôn vào mùa Thu này trong các cuộc phỏng vấn và chương trình truyền hình.

Lee Jae thu hút sự chú ý nhờ tham gia sáng tác, viết lời và trình bày ca khúc Golden, nhạc phim cho bộ phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters của Netflix. Golden đã lập kỷ lục khi đứng đầu cả bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Hot 100 Billboard, và bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh, Top 100. Đặc biệt, Golden gần đây đã giành giải "Ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh" tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68, giúp Lee Jae trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành được giải Grammy. Trong khi đó, Lee Jae, cựu thực tập sinh của SM Entertainment, hiện đang làm việc với tư cách là người viết lời và soạn nhạc.