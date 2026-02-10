Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp Tết 2026: Khi Tết là những khoảnh khắc sum vầy bên nhau

Sau hơn 1 tháng thực hiện, chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau” do Nestlé Việt Nam triển khai ghi nhận sự hưởng ứng của hơn 350.000 người, cùng lan tỏa thông điệp trân quý từng khoảnh khắc sum vầy – điều tưởng như giản đơn nhưng ngày càng trở nên quý giá giữa nhịp sống hiện đại nhộn nhịp.

Gian hàng Tết của Nestlé Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Thay vì kể câu chuyện Tết bằng những ước vọng xa xôi, Nestlé chọn cách tiếp cận gần gũi: Tết được tạo nên từ chính những khoảnh khắc đang diễn ra. Ý tưởng “Lịch Tết Hôm Nay” - cuốn lịch chỉ có một ngày duy nhất là ngày hôm nay - đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận tích cực trên mạng xã hội, trở thành không gian để các gia đình gửi gắm cho nhau những lời chúc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Người tiêu dùng trải nghiệm hoạt động “Lịch Tết Hôm Nay” và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Nestlé Việt Nam.

Trong khuôn khổ chiến dịch, cuộc thi ảnh “Wishlist Ngay Lúc Này - Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau”, phối hợp cùng Kênh14 và aFamily, đã thu hút hàng nghìn bài dự thi. Những khoảnh khắc rất đỗi đời thường như một bữa cơm sum họp, một cuộc gặp gỡ đầu năm, hay chỉ là sự hiện diện của người thân quen được chia sẻ và tạo nên hàng trăm nghìn lượt thảo luận trên mạng xã hội.

“Hạnh phúc đơn giản là cùng gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Chẳng mong cầu gì cao sang, chỉ mong cả nhà an yên”, bạn Trần Thị Kim Yến chia sẻ. Với nhiều người trẻ, điều quý giá nhất của Tết không nằm ở điểm đến, mà ở việc bên cạnh người thân yêu trong khoảnh khắc ấy.

Những câu chuyện này phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ nhìn về Tết - nơi giá trị cốt lõi vẫn là sự gắn kết, dù hình thức thể hiện ngày càng linh hoạt và đa dạng hơn.

Những bài dự thi gửi về cho Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Wishlist Ngay Lúc Này - Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau”.

Góp phần lan tỏa tinh thần đó, bộ phim ngắn của Nestlé Việt Nam tái hiện nhịp sống thường nhật của các gia đình trong những ngày cận Tết đã thu hút hơn 126 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Không kịch tính hay cao trào, bộ phim chọn cách kể nhẹ nhàng để nhấn mạnh một thông điệp xuyên suốt: không có mong cầu nào lớn hơn việc được ở bên nhau, trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại.

Các sản phẩm của Nestlé đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực ngày Tết Việt.

Không chỉ dừng lại ở nền tảng số, người tiêu dùng còn có thể trực tiếp trải nghiệm tinh thần Tết này tại gian hàng Nestlé ở hệ thống Big C và Co.opmart, nơi các hoạt động tương tác và thiết kế mang đậm sắc xuân truyền thống được triển khai đến hết ngày 13/02/2026.

Người tiêu dùng trải nghiệm các hoạt động thú vị tại gian hàng của Nestlé.

Sau 30 năm hiện diện tại Việt Nam, các sản phẩm quen thuộc của Nestlé như MAGGI, MILO, NESCAFÉ, KITKAT, NESTEA, La Vie… đã trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực ngày Tết của nhiều gia đình. Thông qua chiến dịch Tết 2026, Nestlé không chỉ kể câu chuyện thương hiệu, mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng gìn giữ những giá trị Tết bền bỉ – nơi sự sum vầy, sẻ chia và hiện diện bên nhau vẫn luôn là điều được trân quý nhất.