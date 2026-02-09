Lý do bà nội trợ TPHCM rụt rè mua thịt heo

TPO - Dù giá heo (lợn) hơi tại nhiều địa phương đã hạ nhiệt song giá bán lẻ tại các chợ truyền thống và hệ thống phân phối ở TPHCM vẫn gần như “đứng yên” trên đỉnh, thậm chí một số mặt hàng còn tăng nhẹ. Trước áp lực chi tiêu cuối năm, nhiều bà nội trợ buộc phải mua ít lại hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.

Mua từng lạng thịt

Xách giỏ đi chợ gần nhà ở phường Vườn Lài (TPHCM), bà Huyền Anh đứng tần ngần khá lâu trước quầy bán thịt quen thuộc nhưng vẫn chưa quyết định mua. Theo bà Huyền Anh, chỉ trong thời gian ngắn, giá nhiều loại thịt đã tăng thêm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

“Gia đình tôi dự định mua thịt heo để làm các món truyền thống ngày Tết như gói bánh chưng, giò thủ, tai heo ngâm chua ngọt… nhưng giá cứ nhích lên từng ngày, mỗi lần đi chợ lại phải tính toán lại. Có hôm tăng thêm 1-2 giá, vượt hẳn số tiền dự trù ban đầu”, bà Huyền Anh chia sẻ.

Giá thịt heo tăng cao, tiểu thương không dám lấy hàng nhiều vì sợ ế phải "ôm hàng".

Không chỉ người tiêu dùng dè chừng, tiểu thương cũng thận trọng trong việc nhập hàng. Tại một cửa hàng thịt gần chung cư Lê Thành (phường An Lạc), chị Minh Trang (nhân viên cửa hàng) cho biết muốn mua được loại thịt ưng ý phải đặt trước ít nhất một ngày.

“Không phải thịt heo khan hiếm mà do người bán lo ngại giá tiếp tục tăng. Nếu lấy nhiều mà bán không hết thì coi như lỗ vốn”, chị Trang giải thích.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá heo hơi tại một số địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM đã điều chỉnh giảm về mức khoảng 74.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại các chợ truyền thống, giá thịt heo bán lẻ vẫn phổ biến ở mức cao.

Nhiều loại thịt heo thảo mộc, heo hữu cơ ở siêu thị có giá rất cao, như sườn non 298.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn thảo mộc 365.000 đồng/kg.

Như mỡ heo hiện có giá thấp nhất khoảng 88.571 đồng/kg; thịt xay 120.000 đồng/kg; nạc vai 126.667 đồng/kg; ba rọi 164.762 đồng/kg; nạc dăm 180.952 đồng/kg; nạc đùi 144.762 đồng/kg… Riêng sườn non tiếp tục “neo” ở mức khoảng 200.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các sản phẩm thịt heo hữu cơ, heo thảo mộc ở siêu thị có giá cao hơn nhiều lần, như sườn non lên tới 298.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn thảo mộc 365.000 đồng/kg.

Bán thịt heo “không lợi nhuận”

Theo các tiểu thương, nguyên nhân khiến giá thịt heo khó giảm sâu là do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh dịp cận Tết, trong khi tổng đàn heo chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch bệnh. Bên cạnh đó, chi phí chăn nuôi, thức ăn và con giống vẫn ở mức cao, đẩy giá thành đầu vào tăng theo, tác động trực tiếp đến giá bán lẻ.

Bà nội trợ cân nhắc khi mua thịt heo ăn Tết.

Trước áp lực này, nhiều hệ thống phân phối lớn đã triển khai các chương trình bình ổn, chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ giá cho người tiêu dùng.

Một số siêu thị áp dụng không lợi nhuận đối với khoảng 70 sản phẩm thịt heo, trong đó có 5 mặt hàng quen thuộc dịp Tết như thịt đùi, ba rọi, cốt lết… Các sản phẩm này được khóa giá từ nay đến khoảng hai tuần sau Tết.

Người tiêu dùng mua thịt heo không lợi nhuận tại siêu thị.

Nhiều sản phẩm thịt heo tươi sống và đông lạnh nhập khẩu được ưu đãi từ 15-30%, với tổng sản lượng dự kiến khoảng 70 tấn.

Đáng chú ý, thịt vai heo tươi giảm 20%, giá chỉ từ 109.000 - 119.000 đồng/kg; nạc heo xay tươi 109.000 đồng/kg; sườn non heo đông lạnh nhập khẩu giảm 25%, còn 99.000 đồng/kg. Nhiều mặt hàng đông lạnh khác như bắp heo, sườn sụn, tim heo… cũng được giảm sâu, giá chỉ từ 45.000 - 99.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - nhận định, thịt heo là mặt hàng thiết yếu quan trọng nhất trong giỏ hàng Tết. Do đó, chương trình bình ổn thị trường được thiết kế với thời gian kéo dài một tháng trước Tết và một tháng sau Tết.

“Ngoài cam kết không tăng giá, các hệ thống phân phối còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu trong những ngày cận Tết. Tại các điểm bán hàng bình ổn, nguồn cung thịt heo luôn được đảm bảo đầy đủ, giá cả ổn định để người dân yên tâm mua sắm”, ông Phương nhấn mạnh.