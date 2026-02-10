Giá vàng trong nước tăng mạnh

TPO - Sáng nay (10/2), giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 177,4 - 180,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Các công ty khác cũng điều chỉnh mức tăng tương ứng.

Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, SJC cùng niêm yết 176,9 - 179,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 176,8 - 179,8 triệu đồng/lượng; vàng PNJ lên mức 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng...

Hiện giá vàng thế giới ở mức 5.034 USD/ounce, tăng 17 USD so với sáng qua, tương đương hơn 157 triệu đồng/lượng chưa kể thuế, phí. Như vậy, sau đợt điều chỉnh tăng giá này, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng hơn 23 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Gần đây, khi giá vàng tăng cao, các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý... đều ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng. Do nguồn cung hạn chế, các doanh nghiệp giới hạn số lượng mua trong ngày từ 1-2 chỉ, thậm chí hết hàng ngay khi vừa mở cửa.

Chiều qua, giá bạc trong nước cũng tăng mạnh. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 2,9 - 3 triệu đồng/lượng, tương đương 81 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat niêm yết 80 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mốc 81 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.063 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua; Vietcombank niêm yết ở mức 25.690 - 26.100 đồng/USD (mua - bán), giảm 50 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.