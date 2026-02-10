VWS - 20 năm hành trình bền bỉ làm sạch môi trường

Hai thập kỷ không chỉ là dấu mốc của thời gian, mà còn là thước đo cho bản lĩnh và sự bền bỉ của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, nhiều áp lực và thách thức như xử lý chất thải. Mới đây, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã tổ chức lễ tri ân các chuyên gia, kỹ sư, người lao động gắn bó từ 10 đến 20 năm, như một dịp nhìn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước – “lá phổi xanh” trong lòng TPHCM.

Tri ân những người “gác cửa” môi trường

Buổi lễ tri ân diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng nhưng giàu cảm xúc. Đó là những chuyên gia, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, công nhân vận hành, những người ngày đêm làm việc trong môi trường đặc thù để đảm bảo dòng chảy rác thải của TPHCM không bị gián đoạn.

VWS có hơn 300 cán bộ, công nhân viên, trong đó có số lượng lớn người lao động gắn bó bền bỉ từ 10–20 năm là điều không dễ đối với một doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động biến động mạnh. Điều đó cho thấy, với họ, VWS không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành một phần cuộc sống, một “đại gia đình” gắn kết bằng trách nhiệm và niềm tin.

Được thành lập từ năm 2005, VWS do ông David Dương – một doanh nhân Việt kiều Mỹ sáng lập, với mục tiêu đưa công nghệ xử lý rác tiên tiến từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Sau gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, VWS đã trở thành một trong những đơn vị chủ lực của TPHCM trong lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt, với công suất tiếp nhận lên tới 10.000 tấn rác/ngày, góp phần quan trọng trong việc duy trì vệ sinh môi trường và giảm tải ô nhiễm cho hơn 10 triệu dân khu vực đô thị TPHCM.

Hiện nay, VWS đang vận hành các bãi chôn lấp hợp vệ sinh, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác công nghệ cao, hệ thống thu hồi khí gas phát điện cùng quy trình kiểm soát môi trường nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ tập trung vào công nghệ xử lý, VWS còn đặc biệt chú trọng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hàng năm, công ty phối hợp với địa phương trao tặng hàng trăm phần quà Tết, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, học bổng cho học sinh vượt khó và tham gia nhiều chương trình vì cộng đồng tại địa phương và các tỉnh lân cận. VWS luôn tiên phong đồng hành cùng thành phố hỗ trợ nhiều tỷ đồng kinh phí cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ, thiên tai; giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Hạnh phúc vì được cống hiến

Ông David Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VWS không giấu được xúc động khi nhìn lại hành trình 20 năm đã qua. Theo ông, nếu chỉ đếm con số 20 năm một cách đơn giản thì đó là quãng thời gian, nhưng với ngành xử lý rác, đó là hàng trăm nghìn giờ vận hành liên tục, không có khái niệm nghỉ lễ hay dừng lại.

“20 năm, mỗi năm 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, và chúng tôi phải vận hành không ngừng nghỉ. Chỉ cần dừng lại một giờ thôi, rác thải sẽ trở thành vấn đề lớn của cả thành phố” - ông David Dương chia sẻ. Theo ông, xử lý rác là lĩnh vực đặc thù, nơi mọi sai sót đều có thể gây ra hệ lụy lớn cho môi trường và đời sống đô thị.

Đặc biệt, ông David Dương dành nhiều thời gian để nói về đội ngũ công nhân viên – những người đã đồng hành cùng ông từ những ngày đầu đầy gian khó. Theo ông, chính sự gắn bó, trách nhiệm và tinh thần làm việc không mệt mỏi của họ đã tạo nên nền tảng vững chắc cho VWS suốt 20 năm qua.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông David Dương cho biết những ngày đầu đưa công nghệ xử lý rác hiện đại về Việt Nam không hề dễ dàng. Khi đó, hạ tầng môi trường còn hạn chế, nhận thức xã hội về xử lý rác chưa đồng đều, trong khi tốc độ đô thị hóa của TPHCM diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và đồng hành của chính quyền thành phố, VWS từng bước khẳng định vai trò trong chiến lược bảo vệ môi trường đô thị.

Điều khiến ông David Dương tâm đắc nhất không chỉ là sự phát triển của doanh nghiệp, mà là sự thay đổi tích cực trong cách nhìn nhận của xã hội đối với ngành môi trường. “Tôi vui mừng khi thấy lãnh đạo TPHCM và Trung ương ngày càng quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực xử lý chất thải. Với những người làm nghề như chúng tôi, sự thấu hiểu và ủng hộ đó là động lực rất lớn” – lãnh đạo VWS trải lòng.

Trong không khí chuẩn bị đón năm mới, ông David Dương gửi lời chúc tới người lao động và cộng đồng, mong đất nước tiếp tục phát triển bền vững, mạnh mẽ, trong đó môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

Hai mươi năm qua, VWS không chỉ xử lý rác, mà còn góp phần xây dựng niềm tin vào một tương lai đô thị xanh – sạch – bền vững hơn cho TPHCM. Và hành trình ấy, như chính những người công nhân tại Đa Phước vẫn đang tiếp tục, lặng lẽ góp sức cùng thành phố.