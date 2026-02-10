Tập đoàn Quế Lâm tiên phong nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị

Trong hành trình chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam theo hướng xanh và bền vững, câu chuyện về nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn đang trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Giữa dòng chảy đó, Tập đoàn Quế Lâm nổi lên như một trong những đơn vị tiên phong xây dựng mô hình sản xuất khép kín từ đầu vào đến đầu ra, góp phần thay đổi tư duy canh tác và nâng cao giá trị nông sản Việt.

Không chỉ dừng lại ở việc cung ứng vật tư nông nghiệp, Quế Lâm định hình một hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh: Phân bón hữu cơ – chăn nuôi sinh học – trồng trọt an toàn – tiêu thụ sản phẩm sạch. Cách tiếp cận này không chỉ giải quyết bài toán sản xuất mà còn hướng đến tái tạo môi trường và nâng cao sinh kế cho người nông dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi Trường Trần Đức Thắng tham quan các sản phẩm hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm.

Hình thành hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn

Theo định hướng của Quế Lâm, nông nghiệp hữu cơ không phải là những mảnh ghép rời rạc mà là một chuỗi liên kết xuyên suốt. Từ sản xuất phân bón hữu cơ, phát triển chăn nuôi sinh học đến trồng trọt và tiêu thụ, tất cả được đặt trong một vòng tuần hoàn khép kín.

Đến nay, diện tích canh tác theo mô hình hữu cơ tuần hoàn của Quế Lâm đã vượt 15.000 ha tại nhiều địa phương, với các sản phẩm chủ lực như lúa, rau, quả chất lượng cao và hệ thống chăn nuôi quy mô lớn. Trên những vùng sản xuất ấy, phương thức canh tác truyền thống đang dần được thay thế bằng quy trình sinh học, hạn chế hóa chất, coi trọng sức khỏe đất và môi trường.

Điểm nổi bật của mô hình là việc sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh và các chế phẩm sinh học tự nhiên nhằm cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, giảm phụ thuộc vào hóa chất. Trong chăn nuôi, tiêu chuẩn “5 không” đó là không mùi hôi, không nước thải gây ô nhiễm, không dịch bệnh, không tồn dư hóa chất, không gây hại môi trường được áp dụng như nguyên tắc xuyên suốt. Chất thải chăn nuôi sau xử lý trở thành nguồn phân bón cho cây trồng, còn cây trồng cung cấp nguyên liệu cho chăn nuôi, tạo thành vòng tuần hoàn sinh học bền vững.

Mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm.

Cùng với đó, doanh nghiệp xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa hợp tác xã, hộ nông dân, đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người nông dân từng bước tham gia vào chuỗi giá trị có tổ chức, có định hướng thị trường và có sự đồng hành của doanh nghiệp.

Người nông dân hưởng lợi từ mô hình mới

Thực tế triển khai cho thấy, mô hình hữu cơ tuần hoàn không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn tạo hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhiều hộ nông dân tham gia liên kết đã có thu nhập ổn định nhờ sản phẩm sạch được thu mua với giá tốt hơn thị trường, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”.

Trong chăn nuôi, mô hình nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi của Quế Lâm cho thấy lợi nhuận cao hơn so với phương thức truyền thống. Việc tận dụng chất thải làm phân bón giúp giảm chi phí đầu vào, đồng thời kiểm soát dịch bệnh và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Từ đó, sản xuất không chỉ hiệu quả mà còn bền vững.

Trong năm qua, Tập đoàn Quế Lâm đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn miễn phí cho nông dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Qua đó, người dân được tiếp cận quy trình kỹ thuật bài bản, từ chăm sóc vật nuôi đến canh tác cây trồng theo tiêu chuẩn an toàn.

Những lớp học thực tiễn này góp phần thay đổi tư duy sản xuất ở nhiều địa phương: từ làm nông dựa vào kinh nghiệm sang tuân thủ quy trình kỹ thuật; từ khai thác đất đai sang tái tạo, bảo vệ tài nguyên; từ sản xuất tự phát sang gắn với nhu cầu thị trường và chuỗi giá trị bền vững.

Lớp tập huấn hướng dẫn người nông dân sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn.

Liên kết chuỗi giá trị – Hướng tới nền nông nghiệp xanh, có trách nhiệm

Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Quế Lâm là xây dựng chuỗi giá trị khép kín. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp phân bón, con giống, kỹ thuật mà còn tham gia tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống phân phối rộng khắp, giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Các chương trình đào tạo, tập huấn được tổ chức thường xuyên cho hàng nghìn hộ dân nhằm nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và mở rộng mô hình hữu cơ tuần hoàn tại nhiều địa phương. Đồng thời, Quế Lâm phối hợp với chính quyền và các tổ chức nông nghiệp triển khai dự án liên kết, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung và có kế hoạch phát triển dài hạn.

Trong xu thế hiện nay, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu. Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng là mục tiêu chung của nền nông nghiệp hiện đại.

Mô hình sản xuất rau su su theo hướng hữu cơ Quế Lâm.

Với định hướng này, Quế Lâm đang góp phần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp sạch – hiệu quả – có trách nhiệm, nơi lợi ích của người nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng được gắn kết chặt chẽ. Những mô hình liên kết chuỗi giá trị không chỉ nâng cao chất lượng nông sản mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Từ thực tiễn triển khai, mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị của Quế Lâm cho thấy khả năng nhân rộng trong bối cảnh chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn là hướng đi chiến lược, góp phần định hình nền nông nghiệp thân thiện môi trường và có sức cạnh tranh trong tương lai.

Trong dòng chảy đổi mới của nông nghiệp Việt Nam, những mô hình như Quế Lâm đang mở ra kỳ vọng về một nền sản xuất hiện đại, nơi “được mùa, được giá, được môi trường”, mang lại lợi ích hài hòa cho người nông dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong mùa xuân mới của nông nghiệp nước nhà.