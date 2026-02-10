Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Ống thép EMT Cát Vạn Lợi đạt chuẩn ANSI C 80.3 'soán ngôi' hàng ngoại

P.V

Hơn 2 thập kỷ trước, nếu nói việc sản xuất ống thép luồn dây điện đạt chuẩn ANSI C 80.3 của Mỹ ngay tại Việt Nam, nhiều người sẽ coi đó là một sự viển vông. Nhưng với Cát Vạn Lợi, chúng tôi coi đó là khởi đầu cho một cuộc cách mạng: Thay thế hàng nhập khẩu bằng tinh thần "Dám nghĩ - Dám làm".

Khởi đầu từ việc bị xem nhẹ trên sân nhà

Trước đây, những lô hàng vật tư cơ điện nhập khẩu từ Mỹ, Nhật hay Thái Lan luôn được mặc định là những sự lựa chọn hàng đầu trong hồ sơ thầu. Hàng nội địa khi đó, dù nỗ lực đến đâu, vẫn thường bị gắn mác "phương án dự phòng" chỉ vì thiếu những chứng chỉ hay tiêu chuẩn theo quy định quốc tế.

Nhìn cảnh những công trình trọng điểm của Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào vật tư ngoại nhập với giá thành đắt đỏ và thời gian chờ đợi hàng tháng trời, Ban lãnh đạo Cát Vạn Lợi đã chọn một lối đi khó: Nội địa hóa bằng mọi giá. Đây chính là khởi nguồn cho tinh thần "dám nghĩ - dám làm", quyết tâm thay đổi vị thế của hàng Việt.

Hiện thực hóa chiến lược "Do Local - Go Global"

Cát Vạn Lợi không chọn cách làm "ăn xổi". Thay vì thuần thương mại, chúng tôi chọn xây dựng một hệ sinh thái sản xuất khép kín tại Việt Nam. Triết lý "Do Local" ở đây được hiểu là: Tận dụng nguồn lực, trí tuệ và sự bền bỉ của người Việt để tạo ra sản phẩm ngay tại địa phương, phục vụ cho chính người Việt.

Nhưng cái đích cuối cùng phải là "Go Global".

image001.png
Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn ANSI C 80.3 & UL 797 (Hoa Kỳ). Ảnh: Cát Vạn Lợi.

“Vượt xa những khẩu hiệu hình thức, đây là hành trình 'thay máu' công nghệ đầy quyết liệt. Việc đưa ống thép luồn dây điện EMT 'Made by Vietnam' chinh phục thành công dấu ấn chuẩn ANSI C 80.3 chính là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh Việt: Chúng ta không chỉ dám mơ lớn, mà còn đủ năng lực hiện thực hóa những tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu thế giới”, đại diện Cát Vạn Lợi khẳng định.

Chuẩn ANSI C 80.3: "Tấm hộ chiếu" quyền lực để vươn tầm

Việc ống thép EMT Cát Vạn Lợi đạt được chứng nhận UL Listed (UL 797) và ANSI C 80.3 chính là "tấm hộ chiếu" quyền lực xóa tan mọi định kiến về chất lượng hàng nội. Giờ đây, tại các công trình lớn, ống thép Cát Vạn Lợi không còn là "lựa chọn cuối cùng" để giảm chi phí, mà đã trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn cháy nổ và độ bền công trình lên đến hàng chục năm.

image003.png
Giấy chứng nhận ANSI C 80.3 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất. Ảnh: Cát Vạn Lợi.

Việc thay thế hàng nhập khẩu không chỉ giúp các chủ đầu tư tối ưu hóa dòng tiền và chủ động tiến độ, mà còn là lời khẳng định vị thế: Doanh nghiệp Việt đã đủ sức làm chủ những công nghệ lõi khắt khe nhất của thế giới.

Tinh thần "Dám nghĩ - Dám làm" trong kỷ nguyên mới

Nhìn vào nhà máy của Cát Vạn Lợi tại TP.HCM, ngoài những máy móc thiết bị, vật tư, sản phẩm, ta còn có thể nhìn thấy trong đó hình ảnh về một niềm tin cùng khát vọng mãnh liệt: Thay thế hàng nhập khẩu. Mỗi một ống GI được xuất xưởng là minh chứng cho việc: Nếu chúng ta dám nghĩ lớn và dám làm đến cùng, khoảng cách về sản phẩm so với hàng ngoại sẽ bị san lấp.

Bài học từ Cát Vạn Lợi gửi gắm đến thế hệ doanh nghiệp trẻ không gì khác ngoài hai chữ: "Chuẩn mực". Trong một thế giới phẳng, bạn không thể vươn ra biển lớn nếu không có một nền móng vững chắc. "Làm thật – Chuẩn thật" chính là con đường ngắn nhất để đưa thương hiệu Việt chiếm lĩnh tâm trí khách hàng quốc tế.

20 năm một hành trình, Cát Vạn Lợi đã chứng minh: Người Việt không chỉ biết làm, mà còn làm rất tốt những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ Nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, Xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com

P.V
