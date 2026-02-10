Kinh doanh ăn uống dịp Tết: Lỗ hổng vận hành lộ rõ khi nhu cầu tăng cao?

Tết Nguyên đán là mùa cao điểm của ngành ăn uống, khi lượng khách tăng mạnh trong thời gian ngắn, đẩy nhiều quán vào trạng thái quá tải. Chính trong giai đoạn này, những lỗ hổng vận hành bắt đầu lộ rõ, từ khâu phục vụ đến việc kiểm soát dòng tiền, đặc biệt với các mô hình quán vừa và nhỏ.

Sức ép gia tăng vào dịp Tết

Với các mô hình quán vừa và nhỏ, Tết không chỉ là mùa cao điểm doanh thu mà còn là thời điểm vận hành bị thử thách rõ rệt nhất. Lượng khách tăng nhanh trong thời gian ngắn, trong khi nguồn lực về nhân sự, tài chính và công cụ quản lý đều có giới hạn, khiến những tình huống dễ xử lý vào ngày thường bắt đầu bộc lộ điểm yếu.

Trong những ngày cao điểm, toàn bộ quy trình vận hành bị đẩy lên tốc độ cao. Order diễn ra liên tục, thanh toán dồn dập, khách chờ đông, nhân viên phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc, trong khi đây cũng là thời điểm rơi vào kỳ nghỉ Tết, thiếu hụt nhân sự là bài toán chung của ngành dịch vụ. Với nhiều quán nhỏ vẫn quản lý theo phương thức thủ công, áp lực này dễ dẫn đến sai sót như nhầm món, tính tiền thiếu hoặc thừa, phục vụ chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng trong những ngày đầu năm.

“Rất muốn tranh thủ dịp Tết để tăng doanh thu, nhưng quán càng đông thì mọi thứ càng khó kiểm soát, nhân viên dễ lên món nhầm, lên món chậm khiến nhiều khách hàng phàn nàn”, chị Hà - chủ quán cà phê tại Ninh Bình chia sẻ.

Không chỉ nhân viên quá tải, bản thân chủ quán cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài. “Những ngày đông khách, mình gần như không rời quán. Vừa phải bao quát vận hành, xử lý sự cố phát sinh, vừa kiểm tra doanh thu, đối soát tiền ra vào liên tục. Khách đông nhưng cường độ công việc dồn dập khiến mình lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng”, chị Hà bộc bạch. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, những trải nghiệm dịch vụ không trọn vẹn trong giai đoạn này có thể để lại ấn tượng xấu trong lòng thực khách, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và uy tín thương hiệu.

Giải pháp hỗ trợ dịp cao điểm

Khi áp lực vận hành dồn dập trong những ngày cao điểm, nhiều chủ quán vừa và nhỏ buộc phải tìm đến công nghệ để tối ưu vận hành. Trên thị trường, ngày càng xuất hiện nhiều giải pháp công nghệ hướng đến mô hình quán nhỏ, với tiêu chí tinh gọn, dễ sử dụng, thao tác trực tiếp trên điện thoại cá nhân và chi phí phù hợp với hộ kinh doanh. Trong số đó, ứng dụng FABiBox được nhiều chủ quán lựa chọn như một công cụ quản lý bán hàng đáp ứng tốt cường độ vận hành trong mùa cao điểm.

Với ứng dụng FABiBox, chủ quán có thể thực hiện order, thanh toán và xuất hóa đơn nhanh chóng ngay trên thiết bị di động cá nhân. Việc không phụ thuộc vào quầy thu ngân cố định giúp tăng tốc độ phục vụ, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm khi khách vào ra liên tục.

Anh Mạnh - chủ quán cà phê nhỏ ở Hà Nội, sau một thời gian sử dụng FABiBox chia sẻ: “Tết này quán tôi chỉ cần một nhân sự trực ca duy nhất vừa order, thanh toán, vừa phục vụ khách mà quán vẫn hoạt động trơn tru, không bị rối như trước đây”.

Bên cạnh đó, FABiBox cho phép chủ quán theo dõi báo cáo doanh thu theo giờ, theo ngày, theo tháng và theo năm. Dữ liệu được cập nhật liên tục giúp chủ quán luôn nắm được tình hình kinh doanh, từ diễn biến trong từng khung giờ cao điểm đến bức tranh tổng thể của cả mùa Tết. Giúp chủ quán dễ dàng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh ngay tức thì, đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu của thực khách.

Tết Nguyên đán vì thế không chỉ là mùa cao điểm bán hàng, mà còn là thời điểm buộc các quán vừa và nhỏ phải nhìn lại cách mình đang vận hành. Khi lượng khách tăng, lỗ hổng sẽ tự động lộ ra. Nhưng nếu có một giải pháp công nghệ đủ tinh gọn, dễ dùng và phù hợp với quy mô, Tết hoàn toàn có thể trở thành cơ hội để quán vận hành trơn tru hơn và chuẩn bị nền tảng cho cả năm sắp tới.