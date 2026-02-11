Cơ hội sở hữu 1 chỉ vàng khi tham gia cuộc thi 'Pha chế cùng Syrup Đường Đen Hestia'

Xu hướng tự tay sáng tạo, pha chế và chia sẻ công thức đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng trẻ yêu ẩm thực. Trên cơ sở đó, Hestia Việt Nam tiếp tục phát triển chuỗi cuộc thi pha chế trực tuyến trên nền tảng TikTok với mùa giải mới mang tên “Pha chế cùng Syrup Đường Đen Hestia”.

Cuộc thi “Pha chế cùng Syrup Đường Đen Hestia” chào đón tất cả những ai yêu thích pha chế và đam mê sáng tạo, từ barista chuyên nghiệp, chủ quán cà phê đến những người trẻ thích thử nghiệm trong gian bếp nhỏ của riêng mình. Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ một sân chơi tranh tài, cuộc thi còn là hành trình khai phá những bản phối mới, mở rộng tiềm năng ứng dụng của nguyên liệu đường đen quốc dân.

Chỉ với một video ngắn quay lại khoảnh khắc sáng tạo thức uống hay món ăn kết hợp sử dụng nguyên liệu Syrup Đường Đen Hestia và đăng tải lên nền tảng TikTok theo thể lệ cuộc thi, bạn đã có cơ hội nhận ngay những giải thưởng hấp dẫn gồm:

Hạng mục

Tiêu chí

Giải thưởng

Hạng mục Video Công Thức Thiết Thực

Dành cho video có công thức có thể ứng dụng hiệu quả vào việc kinh doanh của các chủ quán, giúp tăng doanh số thực tế.

01 Giải Nhất: Trị giá 1 CHỈ VÀNG 9999

01 Giải Nhì: Trị giá NỬA CHỈ VÀNG 9999

01 Giải Ba: 1 Máy xay công nghiệp Promix PM-9003

01 Giải Tư: 1 Máy ép trái cây Philips HR1863

01 Giải Khuyến Khích: 1 Thùng syrup Đường Đen Hestia

Hạng mục Video Sáng Tạo

Dành cho video có nội dung sáng tạo, độc đáo.

01 Giải nhất: Trị giá 1 CHỈ VÀNG 9999

01 Giải Nhì: Trị giá NỬA CHỈ VÀNG

01 Giải Ba: 1 Máy ép trái cây Philips HR1863

01 Giải Tư: 1 Bình xịt kem Mosa 1L

01 Giải Khuyến Khích: 6 Chai syrup Đường Đen Hestia

Hạng mục Video Có Hình Ảnh Đẹp

Dành cho video có setup, bố trí, decor, layout, ánh sáng, đẹp mắt.

01 Giải nhất: Trị giá NỬA CHỈ VÀNG

01 Giải Nhì: 1 Máy ép trái cây Philips HR1863

01 Giải Ba: 1 Nồi nấu trân châu tự động Unibar UBN - 5L

01 Giải Tư: 1 Bình xịt kem Mosa 1L

01 Giải Khuyến Khích: 6 Chai syrup Đường Đen Hestia



Lưu ý: Đối với các giải thưởng bằng vàng, giá trị sẽ được quy đổi thành tiền mặt theo tỷ giá tại thời điểm công bố.

Sức hút của mùa giải năm nay được tạo nền từ thành công của ba cuộc thi trước đó gồm “Pha chế cùng Syrup Gạo Rang Hestia”, “Pha chế cùng Syrup Cóc Vàng Hestia” và “Pha chế cùng Syrup Chôm Chôm Hestia”. Chuỗi sự kiện đã thu hút đông đảo nhà sáng tạo nội dung, barista và chủ quán trên toàn quốc, trong đó có các gương mặt quen thuộc như Viên Vibi, Bếp Nhà Linh, Hà Cooking…

Chất lượng của cuộc thi đã được khẳng định qua sự lên ngôi đầy thuyết phục của hai quán quân mùa giải trước:

- Lạc Tử Quân thắng hạng mục Công Thức Thiết Thực (trị giá 2 chỉ vàng) cùng món Trà Lựu Chôm Chôm.

- TuLu Clothing đạt giải Nhất Video Sáng Tạo (trị giá 1 chỉ vàng) với món Mousse Chôm Chôm.

Cách thức tham gia cuộc thi

- Bước 1: Dùng syrup Đường Đen Hestia kết hợp với các nguyên liệu bất kỳ, sáng tạo nên món nước hoặc món ăn theo bí quyết của riêng bạn

- Bước 2: Đăng video tham dự cuộc thi trên nền tảng TikTok Việt Nam (có hình ảnh chai syrup Đường Đen Hestia xuất hiện tối thiểu 5s trên video) và chèn hashtag #phachecungsyrupDuongDenHestia #syrupDuongDenHestia #Hestia

- Bước 3: Gửi link video vào tin nhắn cho Fanpage Hestia Việt Nam để BTC dễ dàng theo dõi và không bỏ sót bài thi của bạn.

Đặc biệt: Sau khi Hestia xác nhận video hợp lệ, bạn sẽ được HOÀN TIỀN 100% cho sản phẩm syrup đã mua, bạn chỉ cần thanh toán PHÍ SHIP.

Điều kiện của bài đăng hợp lệ

Để bài dự thi được tính điểm, người tham gia cần lưu ý:

- Thí sinh được tự do sáng tạo kịch bản và công thức pha chế món nước hoặc món ăn.

- Video dự thi phải được đăng ở chế độ công khai trên nền tảng TikTok.

- Video hợp lệ là video có đầy đủ hashtag #phachecungsyrupDuongDenHestia #syrupDuongDenHestia #Hestia, có hình ảnh chai syrup Đường Đen Hestia xuất hiện tối thiểu 5s, có hoạt động pha chế món nước hoặc món ăn từ syrup Đường Đen Hestia.

- Không giới hạn số lượng video dự thi của người tham gia, mỗi người có thể đăng nhiều hơn 1 video dự thi.

- BTC được phép dùng video dự thi để quảng bá cuộc thi trong thời gian diễn ra cuộc thi.

- BTC không trao giải cho các video phát hiện gian lận.

- Mọi quyết định cuối cùng thuộc về BTC.

Thời gian diễn ra từ 06/01/2026 đến hết ngày 03/03/2026, kết quả được công bố vào ngày 11/03/2026 tại Fanpage Hestia Việt Nam.

Cuộc thi “Pha chế cùng Syrup Đường Đen Hestia” đã chính thức khởi động, mở ra cơ hội cho tất cả những ai yêu thích sáng tạo. Đừng bỏ lỡ dịp biến ý tưởng thành hiện thực và chinh phục những giải thưởng giá trị từ Hestia Việt Nam!

Thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật tại fanpage chính thức: https://www.facebook.com/hestiasyrup/