IVB được cấp đổi giấy phép hoạt động, bổ sung nội dung hoạt động phù hợp luật các tổ chức tín dụng 2024

Căn cứ theo đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép đồng thời với cấp đổi Giấy phép của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) tại văn bản số 662/2025/CV-BOE-LDP ngày 01/10/2025 và văn bản số 954/2025/CV-BOE-LPD ngày 29/12/2025 kèm hồ sơ, tài liệu liên quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản chấp thuận cấp bổ sung nội dung hoạt động đồng thời cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động đối với IVB, phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Cụ thể, ngày 06/02/2026, NHNN đã ban hành Văn bản số 905/NHNN-QLGS về việc chấp thuận cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép, đồng thời cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 07/GP-NHNN cho IVB, thay thế Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 101/GP-NHNN ngày 11/11/2019.

IVB trân trọng thông báo về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động với nội dung hoạt động cụ thể như sau:

Ngân hàng TNHH Indovina được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi.

3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:

a) Cho vay;

b) Chiết khấu, tái chiết khấu;

c) Bảo lãnh ngân hàng;

d) Phát hành thẻ tín dụng;

đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế;

e) Thư tín dụng.

4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

5. Cung ứng các phương tiện thanh toán.

6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản sau đây:

a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, chuyển tiền, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

7. Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn.

8. Mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước.

9. Cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

10. Vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

11. Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước.

12. Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

13. Mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

14. Tổ chức thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.

15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

16. Kinh doanh, cung ứng cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các dịch vụ, sản phẩm về ngoại hối trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định.

17. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong hoạt động ngân hàng, giao đại lý thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

18. Đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

19. Các hoạt động kinh doanh khác

a) Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;

b) Cung ứng các dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ không qua tài khoản;

c) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp; mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các giấy tờ có giá khác;

d) Dịch vụ môi giới tiền tệ;

đ) Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán, thư tín dụng;

e) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép;

g) Phát hành trái phiếu;

h) Lưu ký chứng khoán;

i) Đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho bên cho vay là tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

20. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Theo Giấy phép được cấp đổi, IVB tiếp tục được thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời được bổ sung một số nội dung hoạt động nhằm mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ tài chính - ngân hàng. Việc bổ sung này tạo điều kiện để IVB nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài chính - ngân hàng.

Đại diện IVB cho biết, việc được NHNN cấp đổi Giấy phép là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện nền tảng pháp lý, thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và định hướng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, phát triển hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và bền vững - đây cũng là kim chỉ nam hoạt động của IVB trong suốt quá trình hơn 35 năm hình thành và phát triển.

Dấu mốc pháp lý mới, mở rộng không gian phát triển cho IVB trong giai đoạn chuyển đổi và hội nhập.

Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh tái cấu trúc, nâng cao chuẩn mực quản trị rủi ro và tăng cường ứng dụng công nghệ số, việc hoàn thiện khung pháp lý hoạt động được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Thời gian tới, IVB sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai các nội dung hoạt động theo Giấy phép được cấp, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam, đồng thời tiếp tục đồng hành bền vững cùng khách hàng và đối tác.