Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (11/2), giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 181 triệu đồng/lượng, nới rộng khoảng cách với vàng nhẫn các thương hiệu khác từ 400.000 - 500.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC cũng cao hơn thế giới khoảng gần 24 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua. Các công ty khác cũng điều chỉnh mức tăng vàng miếng SJC tương ứng.

Đáng ngạc nhiên, sau khi điều chỉnh tăng ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách giá với vàng nhẫn các thương hiệu khác từ 400.000 - 500.000 đồng/lượng.

abc.png
Giá vàng miếng SJC một mình một chợ.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 177,6 - 180,6 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại đơn vị này thấp hơn vàng miếng SJC 400.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 500.000 đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng SJC bằng giá vàng nhẫn các thương hiệu khác khi Ngân hàng Nhà nước xóa độc quyền vàng miếng SJC. Tuy nhiên, hiện nay chưa có đơn vị nào được phép nhập khẩu vàng cũng như sản xuất vàng miếng khác nên nguồn cung vẫn khan hiếm.

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 5.042 USD/ounce, tăng 8 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng miếng SJC cũng cao hơn thế giới khoảng gần 24 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc cũng ghi nhận xu hướng tăng. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3-3,1 triệu đồng/lượng, tương đương 83 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat niêm yết 82 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mốc 81 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.055 đồng/USD, giảm 8 đồng so với sáng qua; Vietcombank niêm yết ở mức 25.650 - 26.060 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Ngọc Mai
#vàng SJC #giá vàng #vàng nhẫn #thị trường vàng #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #giá bạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục