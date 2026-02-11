Giá xăng dầu sắp tăng đồng loạt?

TPO - Giá xăng dầu thế giới tiếp tục neo ở mức cao, tạo áp lực đáng kể lên giá bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành sắp tới. Theo các doanh nghiệp, giá xăng dầu ngày mai (12/2) có thể tăng 300-500 đồng/lít.

Tại thị trường Singapore, đầu mối nhập khẩu chủ lực của Việt Nam, số liệu mới nhất cho thấy giá xăng 92 đang dao động quanh 76,7 USD/thùng, xăng 95 vào khoảng 78,4 USD/thùng, trong khi dầu diesel và dầu hỏa đều giữ ở mức cao, quanh 87,4-87,5 USD/thùng.

Trên thị trường dầu thô quốc tế sáng nay (11/2), giá dầu Brent hiện duy trì quanh 69 USD/thùng và dầu WTI quanh 64 USD/thùng. Mức giá này không có dấu hiệu giảm sâu trong ngắn hạn, phản ánh lực cầu toàn cầu vẫn vững và các yếu tố địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung.

Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, trước biến động giá dầu thế giới cùng với tỷ giá USD/VNĐ biến động nhẹ trong tháng, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 12/2 có thể tăng nhẹ so với giá hiện hành. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 được dự báo có thể tăng khoảng 300-450 đồng/lít và giá xăng RON 95 có thể tăng khoảng 400-500 đồng/lít. Với các sản phẩm dầu, do giá nhiên liệu diesel và dầu hỏa thế giới vẫn neo cao, mức tăng được dự báo ít hoặc duy trì ổn định, trong biên độ khoảng 20-80 đồng/lít.

Giá xăng dầu dự báo tăng vào ngày 12/2.

Trong kỳ điều hành trước đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá xăng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít, lên 18.439 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 35 đồng/lít, lên 18.880 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít, lên 18.450 đồng/lít; dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, lên 18.390 đồng/lít; dầu mazut tăng 517 đồng/kg, lên 15.150 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết đã hoàn thiện và đăng ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo lần 10 Nghị định Kinh doanh xăng dầu. Đây là nghị định được Bộ Công Thương chuẩn bị trong hơn ba năm qua, với nhiều nội dung điều chỉnh quan trọng nhằm đưa hoạt động kinh doanh xăng dầu tiệm cận hơn với cơ chế thị trường.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, dự thảo nghị định sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành theo thẩm quyền.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo lần thứ 10 là việc trao quyền tự quyết giá xăng dầu cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Đáng lưu ý, các cửa hàng bán lẻ độc lập, những hệ thống bán lẻ không trực thuộc đầu mối, phân phối hay đại lý cũng được trao quyền tự quyết giá bán.