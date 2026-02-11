Thủ tướng nói 3 yếu tố dứt khoát phải có tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

TPO - Khẳng định việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dứt khoát phải có 3 yếu tố: Thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả.

Sáng 11/2, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Cùng dự sự kiện có Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việt Nam phải lách qua cơn gió ngược, tìm điểm sáng

Dịp này, các thiết chế cốt lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM gồm: Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt, Trung tâm Trọng tài quốc tế đã ra mắt. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam - trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ tuyên bố ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta chứng kiến một thế giới đang đổi thay nhanh chóng với cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế toàn cầu phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ. Hướng tới 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, Việt Nam phải lách qua cơn gió ngược, tìm điểm sáng.

Thực tế, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu thế giới năm 2025, đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, với sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế. Việt Nam xác định phải tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và ngoài nước.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế; cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu; nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng kiến tạo thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Muốn làm được những nhiệm vụ khó khăn trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dứt khoát phải có 3 yếu tố: Thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”. Niềm tin là rất quan trọng trong thu hút các đối tác, nhà đầu tư, với tinh thần “đoàn kết để tạo lập sức mạnh; hợp tác để tạo lập nguồn lực; đối thoại để tạo lập lòng tin”, đồng thời cần cạnh tranh lành mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế, UBND TPHCM, UBND TP. Đà Nẵng cùng các bộ, ngành, địa phương đã làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ra mắt và đi vào hoạt động.

TPHCM và Đà Nẵng phải chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm

Thủ tướng nhìn nhận, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đầy thách thức, đòi hỏi tư tưởng phải thông, quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động phải rất quyết liệt, kiên trì, bền bỉ, không có chỗ cho sự trì hoãn hay nửa vời, không đánh trống bỏ dùi, “không lãng phí trong một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong một năm”.

“Thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng đòi hỏi trách nhiệm và sự hành động chung của toàn hệ thống chính trị, của mọi người dân, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức liên quan”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để đảm bảo mục tiêu, đích đến cuối cùng là sự thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương phải hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm trực tiếp, kiểm tra giám sát thường xuyên, giải quyết, tháo gỡ khó khăn dứt điểm, hiệu quả. Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia cùng thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng lợi ích chung, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc...

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu UBND TPHCM và TP. Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả. Theo đó, đầu tư xây dựng ngay trụ sở trung tâm tài chính với hạ tầng thiết yếu, hiện đại, thuận lợi, phù hợp, từ đó tạo nguồn lực trực tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hai thành phố cũng cần triển khai ngay cơ chế sandbox cho sản phẩm tài chính mới; đề xuất chính sách ưu đãi đột phá để thu hút đầu tư của ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu; số hóa 100% thủ tục với chi phí cạnh tranh cho nhà đầu tư, đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng trở thành nhân tố chủ lực đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước và hai địa phương.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các tập đoàn lớn, các ngân hàng phải cạnh tranh lành mạnh, tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ Trung tâm để huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu, quản lý rủi ro hiệu quả, tiên phong xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích.