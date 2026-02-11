Điện lực Lâm Đồng trao 120 suất quà Tết cho hộ khó khăn

Hưởng ứng chương trình quảng bá thương hiệu “Doanh nghiệp trách nhiệm xã hội” do Tổng Công ty Điện lực miền Nam phát động dịp đầu năm 2026, Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã phối hợp các địa phương tổ chức trao quà an sinh xã hội cho người dân vùng khó.
Theo đó, 120 phần quà được trao tận tay hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ neo đơn và người khuyết tật tại các xã Cát Tiên 1, Đạ Tẻh 2, Đam Rông 2, Phan Rí Cửa, Bắc Bình, Hàm Tân, Đắk Song, Thuận An… Đây là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn dù có các công trình, dự án điện đi qua.
Những phần quà thiết thực góp thêm hơi ấm để người dân đón Xuân Bính Ngọ 2026 đủ đầy, nghĩa tình; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của ngành Điện trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo an sinh.
Song song hoạt động trao quà, PC Lâm Đồng còn tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và giới thiệu các kênh thông tin chính thống của ngành đến người dân.