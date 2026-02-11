Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điện lực Lâm Đồng trao 120 suất quà Tết cho hộ khó khăn

P.V

Giữa những ngày giáp Tết, khi hơi xuân len lỏi khắp buôn làng, 120 phần quà của Công ty Điện lực Lâm Đồng được trao tận tay bà con vùng sâu, vùng xa, góp thêm hơi ấm và nghĩa tình để người dân đón Xuân đủ đầy hơn.

Hưởng ứng chương trình quảng bá thương hiệu “Doanh nghiệp trách nhiệm xã hội” do Tổng Công ty Điện lực miền Nam phát động dịp đầu năm 2026, Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã phối hợp các địa phương tổ chức trao quà an sinh xã hội cho người dân vùng khó.

anh-1.jpg
Những món quà của Công ty Điện lực Lâm Đồng được trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Theo đó, 120 phần quà được trao tận tay hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ neo đơn và người khuyết tật tại các xã Cát Tiên 1, Đạ Tẻh 2, Đam Rông 2, Phan Rí Cửa, Bắc Bình, Hàm Tân, Đắk Song, Thuận An… Đây là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn dù có các công trình, dự án điện đi qua.

anh-2-2839.jpg
Những phần quà thiết thực được gửi đến bà con vùng sâu, vùng xa dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Những phần quà thiết thực góp thêm hơi ấm để người dân đón Xuân Bính Ngọ 2026 đủ đầy, nghĩa tình; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của ngành Điện trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo an sinh.

anh-3-1829.jpg
Hoạt động trao quà góp phần mang đến cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân.

Song song hoạt động trao quà, PC Lâm Đồng còn tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và giới thiệu các kênh thông tin chính thống của ngành đến người dân.

P.V
#Điện lực Lâm Đồng #quà Tết #hộ nghèo #xã hội #đồng hành #mùa xuân

