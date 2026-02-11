Giá vàng thế giới bất ngờ giảm

TPO - Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 11/2 (giờ Việt Nam), khi nhà đầu tư tạm thời chốt lời và chờ đợi loạt số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ về việc làm và lạm phát, những yếu tố được kỳ vọng sẽ định hình triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Cụ thể, giá vàng giao ngay ở mức 5,040.58 USD/ounce, giảm 0.29% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 14.79 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 4 cũng mất gần 1%, lùi về trên 5.037 USD/ounce. Diễn biến này được đánh giá là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng mạnh gần đây, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn “nín thở” chờ thông tin mới.

Theo giới phân tích, tâm lý thận trọng gia tăng khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 của Mỹ sắp được công bố, cùng với chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo quan trọng phản ánh áp lực lạm phát. Các chuyên gia kinh tế dự báo số việc làm mới tạo ra trong tháng 1 ở mức khiêm tốn, cho thấy đà tăng trưởng của thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu chậm lại.

Dữ liệu bán lẻ gần đây của Mỹ cũng phát đi tín hiệu kém tích cực khi doanh số tháng 12 bất ngờ đi ngang, phản ánh chi tiêu tiêu dùng, động lực chính của nền kinh tế đang suy yếu. Bối cảnh này củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay. Thị trường hiện đang đặt cược Fed có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm.

Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng do chi phí cơ hội nắm giữ giảm. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị và mốc tâm lý 5.000 USD/ounce tiếp tục được xem là các yếu tố nâng đỡ giá vàng trong trung hạn.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nhận định, tăng trưởng việc làm của Mỹ có thể chậm lại trong những tháng tới do lực lượng lao động tăng chậm và năng suất lao động cải thiện. Nhận định này càng khiến giới đầu tư tin rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã đi đến hồi kết.

Ở chiều cầu, thị trường Ấn Độ ghi nhận dòng tiền lớn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng trong tháng 1, khi giá kim loại quý liên tục lập mặt bằng cao. Đáng chú ý, dòng vốn vào ETF vàng lần đầu tiên vượt qua các quỹ cổ phiếu, phản ánh tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Cùng xu hướng điều chỉnh với vàng, giá bạc giao ngay giảm hơn 3%, bạch kim và palladium cũng lần lượt đi xuống. Diễn biến này cho thấy thị trường kim loại quý đang trong trạng thái phân hóa và nhạy cảm với các tín hiệu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các thông điệp liên quan đến chính sách lãi suất của Mỹ trong thời gian tới.