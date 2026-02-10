Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

UBND TPHCM và VWS ký kết thỏa thuận hòa giải thành

P.V

Ngày 10/2, UBND TPHCM và Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã tổ chức Phiên ký kết thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt cho thành phố.

z7521466633085-fe46d7ae0a28721e04e25a82a5276e58-1.jpg

Buổi lễ có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo UBND Thành phố, Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) các sở, ban, ngành liên quan cùng Ban Lãnh đạo Công ty VWS.

z7521466591085-76f388b6c67507b9454c4c0364dc33d0.jpg

Việc ký kết hòa giải thành thể hiện tinh thần cầu thị, hợp tác và trách nhiệm của doanh nghiệp cùng chính quyền thành phố trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến hợp đồng xử lý chất thải từ năm 2014.

Lễ ký kết thành công đánh dấu mốc kết nối quan trọng, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, đảm bảo công tác xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố được triển khai liên tục, ổn định.

z7521466662331-ea6a25e21abf6a30e848eb32f93f1328.jpg

Ông David Dương – Chủ tịch VWS khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố, duy trì hoạt động xử lý chất thải hiệu quả, an toàn, góp phần bảo vệ môi trường thành phố xanh sạch đẹp. Đồng thời, doanh nghiệp tăng cường đầu tư và tái đầu tư chuyển đổi công nghệ xử lý rác trong thời gian tới, hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

P.V
#UBND TPHCM #VWS #hòa giải #xử lý rác thải #phát triển bền vững #môi trường #hợp tác

