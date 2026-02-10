'Lộc mã đón xuân, Combo 0 đồng' – Giải pháp tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp của SHB

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chủ động dòng vốn, tối ưu chi phí và nắm bắt cơ hội tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi “Lộc mã đón xuân, Combo 0 đồng” dành cho khách hàng doanh nghiệp, với nhiều chính sách thiết thực và đồng bộ. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 13/03/2026.

Trong những tháng đầu năm và giai đoạn cận Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất – kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bước vào chu kỳ vận hành mới, kéo theo nhu cầu gia tăng về vốn lưu động ngắn hạn, thanh toán, xoay vòng dòng tiền và mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn kịp thời, hoặc phải chịu chi phí tài chính cao khi phụ thuộc vào các khoản vay truyền thống và các dịch vụ ngân hàng phân tán. Xuất phát từ nhu cầu đó, SHB thiết kế chương trình “Combo 0 đồng” như một giải pháp tài chính tích hợp, tập trung giải quyết đồng thời ba bài toán cốt lõi của doanh nghiệp: chi phí – dòng tiền – tính linh hoạt trong sử dụng dịch vụ ngân hàng.

“Combo 0 đồng” - Giải pháp tài chính tích hợp, tập trung giải quyết đồng thời ba bài toán cốt lõi của doanh nghiệp: chi phí – dòng tiền – tính linh hoạt trong sử dụng dịch vụ ngân hàng

Combo 0 đồng – Khởi đầu năm hanh thông

Trong khuôn khổ chương trình, SHB triển khai chính sách miễn 100% phí mở tài khoản số đẹp cho doanh nghiệp, áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu. Đồng thời, ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính kết hợp giữa hạn mức thấu chi online và thẻ tín dụng doanh nghiệp, với 0 đồng phí phát hành và 0 đồng phí thường niên, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn linh hoạt, kịp thời và hiệu quả hơn.

Thẻ tín dụng doanh nghiệp của SHB không chỉ là phương tiện thanh toán thuận tiện mà còn là công cụ quản lý chi tiêu và kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Với thời gian miễn lãi lên đến 58 ngày, doanh nghiệp có thêm dư địa tài chính linh hoạt, giảm phụ thuộc vào vốn tự có hoặc các khoản vay trung – dài hạn vốn đòi hỏi nhiều thủ tục và chi phí. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động tận dụng cơ hội thị trường, duy trì lợi thế cạnh tranh và ứng phó hiệu quả với biến động của môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, thông qua nền tảng số của SHB, doanh nghiệp có thể được xét duyệt và cấp hạn mức thấu chi online nhanh chóng, giúp bổ sung kịp thời nguồn vốn lưu động khi phát sinh nhu cầu thanh toán đột xuất hoặc thiếu hụt dòng tiền ngắn hạn. Việc số hóa toàn bộ quy trình không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, giảm áp lực và rủi ro trong quá trình vận hành.

Đặc biệt, SHB dành hơn 2.000 voucher giảm phí dịch vụ, với giá trị lên tới 10 triệu đồng mỗi voucher, dành tặng các khách hàng doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện chương trình. Các voucher có thể được áp dụng cho nhiều loại phí dịch vụ như thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước, quản lý tài khoản, dịch vụ thẻ cũng như các tiện ích ngân hàng số khác. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng của SHB, cả tại quầy và trên các nền tảng số.

Tăng tốc chuyển đổi, đồng hành số hóa

Không chỉ mang lại lợi ích tài chính trực tiếp, chương trình “Lộc mã đón xuân, Combo 0 đồng” còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và quản trị tài chính doanh nghiệp. Việc khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số – từ mở tài khoản, quản lý dòng tiền đến thanh toán và thấu chi online – giúp nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong quản trị tài chính, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa và phát triển bền vững trong dài hạn.

Với các ưu đãi đồng bộ, thiết thực và có giá trị sử dụng cao, chương trình của SHB được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lực tài chính quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn đầu năm 2026. Thông qua đó, SHB tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tài chính tin cậy, luôn chủ động đổi mới sản phẩm và dịch vụ để đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng sản xuất – kinh doanh và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung phát triển trên 4 trụ cột: cải cách cơ chế, chính sách, quy định và quy trình; con người là chủ thể; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả, Ngân hàng số được yêu thích nhất, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất, đồng thời là ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn và giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và hệ sinh thái phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và ngân hàng số trong nhóm dẫn đầu khu vực.