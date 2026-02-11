Big Group Holdings (BIG) hoàn thiện hệ sinh thái 'kiềng 4 chân' sau năm 2025 lãi kỷ lục

Ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng gấp 3,7 lần cùng biên lợi nhuận cải thiện mạnh, Big Group Holdings (UPCoM: BIG) chính thức công bố chiến lược tái cấu trúc 4 trụ cột kinh doanh, sẵn sàng cho lộ trình tăng tốc quy mô trong năm 2026.

Cú hích từ báo cáo tài chính năm 2025

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (mã chứng khoán: BIG) đã khép lại năm tài chính với những chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu thuần cả năm đạt xấp xỉ 526 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở lợi nhuận sau thuế đạt hơn 36 tỷ đồng, tăng gần 400% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Đại diện doanh nghiệp cho biết, kết quả này đến từ việc tối ưu hóa chi phí vận hành và sự đóng góp tích cực của mảng dịch vụ lưu trú và thương mại.

Trụ sở mới của Big Group Holdings tại TP. Hồ Chí Minh

Chuyển mình thành mô hình Holdings chuyên biệt

Từ nền tảng tài chính vững chắc, bước sang năm 2026, Big Group Holdings chính thức vận hành theo mô hình Holdings tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, công ty mẹ sẽ rút khỏi các hoạt động kinh doanh trực tiếp để trở thành một nhà đầu tư chiến lược (Strategic Investor), tập trung vào quản lý tài sản, thâu tóm dự án và phân bổ vốn.

Chủ tịch HĐQT Võ Phi Nhật Huy chia sẻ: "Chúng tôi kiến tạo một hệ sinh thái 'kiềng 4 chân' vững chắc. Mỗi công ty con là một mũi nhọn độc lập nhưng bổ trợ lẫn nhau, giúp Tập đoàn vừa có dòng tiền mặt phòng thủ, vừa có tài sản tích lũy tấn công."

Chủ tịch Võ Phi Nhật Huy chia sẻ về chiến lược tái cấu trúc Big Group Holdings

Hệ sinh thái 4 trụ cột (The Big Ecosystem)

Cấu trúc mới của Big Group Holdings bao gồm 4 công ty thành viên chủ lực:

• Big Hotel (Dòng tiền): Quản lý chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 6 tỉnh thành. Với tỷ lệ lấp đầy cao, đây là "cỗ máy" tạo dòng tiền mặt đều đặn mỗi ngày (Cash Cow) cho tập đoàn.

• Big CT (Thương mại): Đảm nhận việc thu mua và thương mại nông sản nội địa (trọng tâm là cà phê), giúp duy trì thanh khoản và vòng quay vốn nhanh.

• Big Expo (Xuất khẩu): Mở rộng thị trường ra quốc tế với văn phòng đại diện tại Trung Quốc, tối ưu hóa doanh thu ngoại tệ từ xuất khẩu nông sản.

• Big Bro (Bất động sản): Đây là nhân tố đột phá của năm 2026. Từ vị thế môi giới, Big Bro đang chuẩn bị quỹ đất và nguồn lực để trở thành chủ đầu tư, trực tiếp phát triển các dự án bất động sản giá trị thực.

Hệ thống khách sạn của Big Group Holdings trên toàn quốc

Triển vọng cổ phiếu BIG năm 2026

Giới phân tích đánh giá, động thái tái cấu trúc này giúp Big Group Holdings minh bạch hóa dòng tiền và gia tăng định giá tài sản ròng (NAV). Với P/E hiện tại đang ở mức hấp dẫn so với trung bình ngành bất động sản và dịch vụ, cổ phiếu BIG được kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền đầu tư giá trị trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán chuẩn bị bước vào năm Bính Ngọ 2026, chiến lược "tích sản - tăng trưởng" của doanh nhân Võ Phi Nhật Huy đang tạo ra sức hút mới cho mã cổ phiếu này trên sàn UPCoM.