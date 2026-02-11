Công ty công nghệ không ngại đầu tư cho nhân viên trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp năm sao

Có điều gì “lạ” ở một doanh nghiệp công nghệ quy mô chưa lớn nhưng thường xuyên để toàn bộ nhân viên sử dụng những dịch vụ đẳng cấp năm sao – từ nghỉ mát, Year End Party cho tới những món quà mang giá trị cao và dấu ấn riêng như huy hiệu mạ vàng 24k?

Tối ngày 09/02/2026, tại khách sạn 5 sao Pan Pacific, Year End Party 2025 của Công ty CP CNTT Phú Minh Teck (PMT) đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp nhưng cũng không kém phần sôi động. Đây không chỉ là buổi tiệc tổng kết cuối năm thông thường, mà còn là dịp để Ban Lãnh đạo PMT và các CBNV cùng nhau chậm lại, nhìn lại hành trình đã qua, tri ân những nỗ lực bền bỉ và sẵn sàng mở ra một chương mới với nhiều kỳ vọng, khát vọng và quyết tâm bứt phá.

Việc lựa chọn khách sạn Pan Pacific – một trong những không gian tổ chức sự kiện sang trọng bậc nhất Hà Nội cho YEP 2025 cho thấy sự đầu tư của PMT. Từ không gian phòng tiệc đến chất lượng dịch vụ đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho Ban Lãnh đạo và các CBNV.

Đáng chú ý, theo ghi nhận, thời điểm tổ chức sự kiện đã được Ban Lãnh đạo Phú Minh Teck cân nhắc kỹ lưỡng. Ngày 09/02 (tức ngày 22/12 Âm lịch) được xem là mốc thời gian "vừa chạm" - khi không khí Tết đã cận kề, cảm xúc năm mới dâng trào và đầy phấn khởi.

YEP 2025 của PMT được mở đầu bằng ca khúc “Flowers” – bài hát từng giành hai giải Grammy danh giá. Sự lựa chọn này không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật cho chương trình mà còn mang nhiều ý nghĩa. “Flowers” đại diện cho tinh thần tự tin, độc lập và bứt phá – cũng chính là tinh thần “Go Global” mạnh mẽ trong chiến lược phát triển của PMT.

Năm 2025 được đánh giá là một năm nhiều biến động đối với thị trường công nghệ toàn cầu, và Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy đó. Nhiều doanh nghiệp công nghệ đối mặt với khó khăn, nhiều dự án hoạt động kém hiệu quả hoặc phải tạm dừng.

Trong bối cảnh ấy, PMT lựa chọn cách nhìn nhận vấn đề với tinh thần tích cực và chủ động. Công ty tập trung duy trì hoạt động ổn định, từng bước thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các CBNV. Theo thông tin được chia sẻ, 100% CBNV PMT đều được thưởng lương tháng 13 và thưởng Tết. Đây là điều không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của YEP 2025 là món quà Ban Lãnh đạo dành tặng cho CBNV: huy hiệu PMT mạ vàng 24k, đính đá, được thiết kế riêng. Không đơn thuần là một món quà kỷ niệm, huy hiệu PMT được Ban Lãnh đạo dành nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị. Theo thông tin được chia sẻ, Lãnh đạo PMT muốn món quà này hơn cả ý nghĩa của một huy hiệu thông thường, trở thành một phụ kiện thời trang đẳng cấp, có thể sử dụng hàng ngày, trong công việc, những dịp gặp gỡ, đi chơi hay khi trở về quê sum họp cùng gia đình. Với giá trị cao hơn nhiều so với phần lớn huy hiệu khác, món quà này được trao tận tay từng CBNV như một lời cảm ơn chân thành cho những đóng góp tạo nên thành công chung của PMT.

Bên lề sự kiện, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Phạm Khắc Khâm – Chủ tịch HĐQT PMT về câu hỏi được nhiều người đặt ra: Điều gì khiến PMT sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ cho nhân viên và hình ảnh doanh nghiệp như vậy?

Ông Khâm chia sẻ:

“Với triết lý của PMT, chúng tôi luôn đặt lợi ích, quyền lợi của khách hàng, đối tác, nhân viên lên trước các mục tiêu về lợi nhuận hay tăng trưởng. Khi chúng tôi đầu tư cho nhân viên được sử dụng các dịch vụ tốt, thậm chí là tốt nhất có thể, đó cũng là cách chúng tôi thể hiện hình ảnh của mình – một hình ảnh uy tín, tin cậy đối với khách hàng, đối tác và chính đội ngũ của mình.”

Theo ông, Ban Lãnh đạo PMT hoàn toàn nhận thức rõ bài toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Nếu lựa chọn phương án tiết giảm và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm ở mức vừa phải, Công ty có thể cắt giảm đáng kể chi phí trong một năm. Tuy vậy, điều PMT hướng tới không chỉ là bài toán tiết kiệm, mà là việc xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, uy tín và nhất quán về chất lượng – từ cách vận hành nội bộ cho tới cách Công ty thể hiện trước khách hàng, đối tác và chính đội ngũ nhân sự. Với định hướng đó, PMT chủ động lựa chọn con đường đầu tư vào hình ảnh chuyên nghiệp và chất lượng cao. Như ông chia sẻ, “những điều này không chỉ thể hiện ra bên ngoài, mà còn tạo động lực, khích lệ chính Ban Lãnh đạo và nhân viên rằng PMT có thể làm được những việc lớn, việc quan trọng và việc khó.”

Ông Khâm cũng nhấn mạnh rằng, trên cách làm đó, PMT đã và đang nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác công nghệ lớn từ nước ngoài, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới. YEP 2025 của PMT khép lại trong tiếng cười, những cái bắt tay, những khoảnh khắc lưu giữ kỷ niệm và cả sự kỳ vọng cho năm mới. Có lẽ, chính từ những điều “lạ” ấy, PMT đang từng bước xây dựng cho mình một bản sắc riêng trên hành trình phát triển bền vững và vươn ra thị trường nước ngoài.

Link website: https://www.phuminhteck.com/

Link fanpage facebook: https://www.facebook.com/phuminhteck.vn/