Bivina mang 'lộc biển' đến bà con cho mùa Tết an vui

Hướng đến một năm mới thuận buồm xuôi gió, Bivina – thương hiệu thuộc HEINEKEN Việt Nam – triển khai chương trình “Bivina cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2026", tiếp tục mang “lộc biển” đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên Đán qua những quà tặng thiết thực và hoạt động kết nối ấm áp mùa xuân.

Chương trình là sự tiếp nối ý nghĩa từ hoạt động "Thắp sáng hải đăng" được Bivina triển khai trước đó. Lấy cảm hứng từ hình ảnh ngọn hải đăng hiên ngang, vững chãi giữa biển khơi – biểu tượng cho tinh thần kiên cường, vững vàng của người dân miền biển – mỗi tác phẩm được sáng tạo trong khuôn khổ hoạt động này đã góp phần gây quỹ cho chương trình “Bivina cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2026”, chung tay mang một mùa Tết đủ đầy hơn đến với bà con.

Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất cho người dân khó khăn, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Chương trình “Bivina cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2026” sẽ được triển khai tại các tỉnh Cà Mau, Gia Lai (Bình Định cũ), Đồng Nai, và An Giang, hỗ trợ người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn thông qua chuỗi hoạt động thiết thực: khám và tư vấn sức khỏe miễn phí; phiên chợ Tết Nhân Ái với các nhu yếu phẩm thiết yếu; cùng nhiều hoạt động gắn kết mang đậm không khí Tết như gói bánh chưng, bánh tét, cắt tóc miễn phí, tặng chữ thư pháp và hái lộc đầu xuân.

Người dân phấn khởi mua sắm nhu yếu phẩm và tham gia các hoạt động hỗ trợ như cắt tóc, khám sức khỏe miễn phí, tặng chữ thư pháp.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thiện nguyện Tết thường niên do HEINEKEN Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền địa phương triển khai trên toàn quốc tổ chức tại 21 khu vực, dự kiến hỗ trợ 5.700 người dân, tổng giá trị hỗ trợ 7,3 tỷ đồng. Với tinh thần đặt trách nhiệm cho cộng đồng và phát triển bền vững là trọng tâm trong mọi hoạt động, chương trình có sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên công ty trên khắp cả nước, chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đội ngũ nhân viên HEINEKEN chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần mang đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn một mùa Xuân ấm áp và trọn vẹn yêu thương.

Mang trong mình tinh thần hào sảng và kiên cường của người dân miền biển, Bivina luôn mong muốn đồng hành cùng cộng đồng không chỉ trong những khoảnh khắc sum vầy, mà cả ở những thời điểm khó khăn, thử thách.Trong năm 2025, nhãn hàng cũng đã phối hợp cùng các đối tác địa phương triển khai nhiều hoạt động cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các khu vực duyên hải Việt Nam, mang đến sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần giúp người dân từng bước ổn định và tái thiết cuộc sống.

Thông qua hành trình này, Bivina tiếp tục khẳng định cam kết là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng địa phương, cùng bà con sẻ chia niềm vui "lộc biển", và luôn vững vàng trước sóng gió để hướng tới một tương lai khởi sắc.