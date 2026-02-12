Quất, mai vùng lũ rũ bùn, vượt hàng trăm cây số bung nở giữa đất trời Buôn Ma Thuột

TPO - Vượt bão lũ lịch sử, những chậu quất, mai theo chân người nông dân vượt đèo lên phố núi Buôn Ma Thuột. Giữa ngày giáp Tết, sắc xuân bung nở như phần thưởng cho hành trình không khuất phục thiên tai.

Những chậu quất của bà con vùng lũ Phú Yên (cũ) nay là phía Đông tỉnh Đắk Lắk "vượt" hơn 200 cây số lên chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khu vực chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Giữa dòng người mua sắm Tết, hình ảnh những chuyến xe chở đầy quất, mai từ các vùng lũ đổ về phố núi khiến nhiều người chú ý.

Sáng sớm, vừa đưa xe đến hội hoa xuân, anh Trần Ngọc Thiện (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đã tỉ mẩn chỉnh lại từng cành lá, lau sạch lớp bùn đất còn bám trên những chậu quất cảnh. Hơn 200km đường đèo dốc không chỉ là quãng đường vận chuyển cây, mà còn là hành trình mang theo hy vọng về một cái Tết đủ đầy sau nhiều tháng chống chọi với thiên tai.

Những chậu quất của gia đình anh Trần Ngọc Thiện tại chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột.

Gia đình anh Thiện gắn bó với nghề trồng quất Tết hơn 20 năm. Mỗi năm, khoảng 300 cây quất được chăm sóc để phục vụ thị trường. Thế nhưng năm nay, mưa lũ kéo dài khiến 200 cây trồng ở vùng thấp bị ngập nước, hư hỏng nặng. Khi nước rút, anh cùng người thân gần như “ăn ngủ ngoài vườn”, dốc sức cứu số cây còn lại.

“Có hôm trời lạnh, cả nhà vẫn ra vườn từ sáng sớm đến khuya để chăm sóc, bón phân, tưới nước, chỉ mong cây hồi phục, kịp ra trái dịp Tết”, anh Thiện kể.

Nhờ sự cần mẫn của gia đình anh Thiện, 78 cây quất đã hồi phục và kết trái đúng dịp Tết. Lần đầu tiên, thay vì chờ thương lái đến tận vườn mua như mọi năm, anh quyết định tự chở quất lên Buôn Ma Thuột bán trực tiếp.

Các chậu quất được bán với giá từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây, vừa túi tiền của nhiều gia đình. Anh Thiện cho biết, chỉ mong bán hết sớm để kịp trở về nhà đón giao thừa cùng người thân.

Những cành quất “hồi sinh” sau bão lũ, trĩu quả đón xuân.

Cạnh đó, những chậu mai vàng rực rỡ của gia đình ông Trương Văn Hùng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) cũng thu hút đông người dừng chân. Để kịp phiên chợ hoa xuân, ông Hùng cùng người thân phải vượt hơn 300km trong gần 10 giờ đồng hồ, đưa 150 cây mai “sống sót” sau lũ lên phố núi.

Ông Hùng cho biết, năm nay gia đình trồng khoảng 1.000 cây mai. Tuy nhiên, trận mưa lũ lịch sử đã khiến hơn 500 cây bị hư hỏng, căn nhà cũng bị tốc mái. Sau thiên tai, cả gia đình không kịp nghỉ ngơi mà dồn sức chăm sóc những gốc mai còn lại, nhưng chỉ có 150 cây kịp ra nụ, trổ hoa đúng dịp Tết.

Mai vàng của ông Trương Văn Hùng "vượt" hơn 300 cây số lên chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột phục vụ khách hàng.

“Những năm trước, thương lái vào tận vườn mua mai. Năm nay thiệt hại nặng, họ không đến nữa, gia đình tôi phải tự mang mai đi bán. Chỉ mong bán được chừng nào hay chừng đó để gỡ lại chi phí và có tiền sắm Tết”, ông Hùng chia sẻ.

Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, những cây mai sau lũ vẫn bung nở rực rỡ, cành chi chít nụ. Dưới nắng xuân, sắc vàng óng ánh khiến nhiều người dân Buôn Ma Thuột thích thú dừng lại ngắm nhìn, hỏi giá. Mai được bán với mức giá từ 1,5 đến 30 triệu đồng/chậu, tùy dáng thế, chậu to, chậu nhỏ.

Những nụ mai vàng bắt đầu bung nở, rực rỡ sắc xuân.

Theo anh Huỳnh Tấn Lợi (trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), thương lái kinh doanh cây cảnh Tết nhiều năm, thiên tai năm nay khiến nhiều vườn quất, đặc biệt ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), bị thiệt hại nặng.

Theo anh Lợi, tỷ lệ cây đạt chuẩn bán Tết chỉ còn khoảng 30% so với những năm trước, khiến giá quất tăng nhẹ. Sau nhiều ngày khảo sát, anh đã chọn mua 200 chậu quất cao từ 2,2–2,5m để phục vụ thị trường Tết.

Anh Huỳnh Tấn Lợi chọn những chậu quất đẹp nhất vùng lũ Phú Yên (cũ) để bán Tết.

Những chậu quất vượt qua bão lũ dữ dội, hồi sinh và trĩu quả, như minh chứng cho tinh thần bền bỉ, bất khuất của người con Phú Yên.



Giữa không khí rộn ràng của chợ hoa xuân, những chậu quất, chậu mai rũ bùn từ vùng lũ vẫn lặng lẽ bung nở giữa phố núi. Đó không chỉ là sản phẩm của một vụ mùa, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của người nông dân – những con người đứng dậy sau thiên tai, giữ lại sắc xuân cho đời.