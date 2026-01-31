Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý ngay bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm khu dân cư

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có tại bãi rác lộ thiên tại thôn 3, xã Hạ Bằng gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có chỉ đạo trước phản ánh của dư luận về việc hàng trăm hộ dân "ngộp thở" vì ô nhiễm do bãi rác lộ thiên giữa khu dân cư.

Theo phản ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bãi rác lộ thiên tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư tại thôn 3, xã Hạ Bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của hàng trăm hộ dân trong khu vực và các thôn lân cận...

Bãi rác lộ thiên tại xã Hạ Bằng. Ảnh: Minh Hạnh

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND xã Hạ Bằng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Đồng thời báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 10/2/2026.

Trước đó, người dân thôn 3 xã Hạ Bằng phản ánh việc nhiều năm nay, khu vực này không được thu gom rác thường xuyên. Rác thải sinh hoạt, rác xây dựng, thậm chí cả xác động vật chết bị đổ bừa bãi, bốc mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm. Những ngày nắng nóng, ruồi nhặng bu kín, mùi rác xộc thẳng vào nhà dân. Khi mưa lớn, nước cuốn theo rác tràn vào khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, khiến người dân luôn sống trong tâm trạng bất an.