Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý ngay bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm khu dân cư

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có tại bãi rác lộ thiên tại thôn 3, xã Hạ Bằng gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có chỉ đạo trước phản ánh của dư luận về việc hàng trăm hộ dân "ngộp thở" vì ô nhiễm do bãi rác lộ thiên giữa khu dân cư.

Theo phản ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bãi rác lộ thiên tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư tại thôn 3, xã Hạ Bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của hàng trăm hộ dân trong khu vực và các thôn lân cận...

r1.jpg
Bãi rác lộ thiên tại xã Hạ Bằng. Ảnh: Minh Hạnh

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND xã Hạ Bằng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Đồng thời báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 10/2/2026.

Trước đó, người dân thôn 3 xã Hạ Bằng phản ánh việc nhiều năm nay, khu vực này không được thu gom rác thường xuyên. Rác thải sinh hoạt, rác xây dựng, thậm chí cả xác động vật chết bị đổ bừa bãi, bốc mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm. Những ngày nắng nóng, ruồi nhặng bu kín, mùi rác xộc thẳng vào nhà dân. Khi mưa lớn, nước cuốn theo rác tràn vào khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, khiến người dân luôn sống trong tâm trạng bất an.

Trần Hoàng
#Ô nhiễm môi trường bãi rác lộ thiên #Ông chủ trì xử lý vi phạm rác thải #Ảnh hưởng đời sống dân cư #Quản lý rác thải khu dân cư #Nguy cơ dịch bệnh từ rác thải #Chỉ đạo xử lý ô nhiễm Hà Nội #Vấn đề xử lý rác lâu dài #Phản ánh ô nhiễm khu dân cư #Ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng #Chương trình kiểm tra xử lý rác

Xem thêm

Cùng chuyên mục