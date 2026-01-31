Bí thư Hà Nội: Không đùn đẩy, né tránh, phải dám nghĩ, dám làm

TPO - "Toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố cần hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng, dám đương đầu việc khó, xử lý dứt điểm tồn tại, không đùn đẩy, né tránh", Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nêu.

Chiều 30/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2026.

Tại hội nghị đại diện các sở, ngành thành phố đã báo cáo về công tác chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chăm lo an sinh, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị giải pháp nhằm đảm bảo nhân dân đón Tết tươi vui.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thời gian tới thành phố tiếp tục hoàn thiện về phân cấp, phân quyền và triển khai các giải pháp tăng trưởng 11% trong nhiều năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị

Nhấn mạnh chủ đề năm 2026 là “Kỷ cương, trách nhiệm - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, Bền vững”, ông Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy đầu tư công; triển khai những dự án động lực, chiến lược, khẩn trương giải phóng mặt bằng (GPMB), giải quyết 5 điểm nghẽn trong tháng 2 và thời gian tiếp theo.

Theo Bí thư Hà Nội, hiện thành phố chuyển từ quản lý sang quản trị; từ thực hiện sang kiến tạo; bị động sang chủ động; nói ít làm nhiều, làm hiệu quả đến cùng. Do đó, ông yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố với trách nhiệm của mình cần hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng. "Tuyệt đối không để chậm nhịp, không đùn đẩy, né tránh và phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Nhấn mạnh Tết Bính Ngọ là Tết đầu tiên chính quyền địa phương 2 cấp vận hành trên phạm vi toàn thành phố, ông Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương tập trung bình ổn giá cả, có phương án phù hợp để bảo đảm giao thông, bảo đảm sinh kế cho tiểu thương, nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân. Cùng với đó, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán.