Hàng nghìn người rơi vào 'ma trận' của đường dây lừa đầu tư tiền ảo

TPO - Nguyễn Văn Luyện thuê lập trình viên xây dựng hệ sinh thái dự án đầu tư tiền kỹ thuật số LKT, người điều hành văn phòng đặt tại nước ngoài tạo vỏ bọc dự án hoạt động quốc tế, rồi lôi kéo người tham gia đầu tư với lợi nhuận cao, theo hình thức đa cấp.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, quê tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện khởi xướng và cầm đầu nhóm đối tượng thực hiện dự án đầu tư tiền ảo mang tên LuxkingTech.

Để tạo vỏ bọc là nền tảng đầu tư hiện đại, Luyện thuê các lập trình viên xây dựng hệ sinh thái dự án, gồm đồng token LuxkingTech (mã giao dịch LKT) và website luxkingtech.com. Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài khoản, lợi nhuận và hoa hồng khi tham gia dự án trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch… đều do Luyện và nhóm đối tượng điều hành, kiểm soát.

Chân dung "ông trùm" lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số theo phương thức kinh doanh đa cấp biến tướng.

Luyện cũng thành lập Công ty CP Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên (TP Hà Nội) rồi giao cho một đối tượng khác làm đại diện pháp luật.

Hiểu rõ pháp luật tại Việt Nam về việc tiền điện tử chưa được công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore và thuê người làm giám đốc điều hành nhằm niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Qua đó, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài với vỏ bọc uy tín cho dự án.

Thực chất, LuxkingTech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Các đối tượng quảng cáo các gói đầu tư và hứa hẹn trả lợi nhuận hằng ngày, kèm theo thông tin đồng tiền này có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của công ty.

Người tham gia đầu tư không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư bỏ ra mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các “tuyến dưới”, hình thành mạng lưới chằng chịt, mang tính chất “lấy tiền người sau trả tiền người tham gia trước”.

Đội ngũ nhân viên công ty thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang hay hình ảnh dự án có đông người tham gia với mục đích dụ dỗ các người tham gia đầu tư.

Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phương tiện cùng tài sản có giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng biểu dương, khen thưởng các đơn vị tham gia chuyên án.

Đại tá Lê Đức Thành – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh, chuyên án này là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn mới, tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng công nghệ cao, tiền điện tử và mô hình đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô rất lớn, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Việc kịp thời phát hiện, xác lập và đấu tranh thành công chuyên án đã khẳng định quyết tâm cao của lực lượng công an thành phố trong đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.