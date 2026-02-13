Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cô gái trẻ cầm đầu nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Hoàng An
TPO - Với cáo buộc cầm đầu đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của bị hại, cô gái trẻ Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) bị tòa tuyên phạt mức án 13 năm tù.

Lập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo

Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm) mức án 13 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh) 10 năm 6 tháng tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cùng vụ án, 33 bị cáo còn lại, có người bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam; một số bị cáo bị xử phạt từ 24 tháng nhưng cho hưởng án treo và nhiều bị cáo bị tuyên phạt án tù giam với mức cao nhất 9 năm tù, đều về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2020, bị cáo Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện hành vi phạm tội, Ngọc liên hệ với một đối tượng chưa xác định lai lịch quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng Telegram tên "Peter" và tài khoản “Alex”. Trong đó, “Peter” là đại diện của sàn GFS và TOPMAX; “Alex” là đại diện sàn Richsmart.

Sau đó, Ngọc đứng ra làm môi giới cho các sàn này, được trả tiền “hoa hồng” theo khối lượng giao dịch của đối tác. Tiền “hoa hồng” được gọi là tiền COM, tương ứng theo các cấp độ từ 1 - 4.

Cáo trạng xác định, Ngọc mở 3 văn phòng và quản lý chung. Bộ phận kế toán, Support gồm có Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Huyền Trang. Trong khi, các bị cáo Trần Văn Hòa và Nguyễn Quang Huy, được Ngọc giao quản lý văn phòng với nhiều leader, hàng chục nhân viên kinh doanh.

Theo cáo buộc, bộ phận kinh doanh (sale) giữ vai trò trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên sale sử dụng điện thoại di động và các tài khoản ảo để mời chào đầu tư. Những tài khoản này đã được xây dựng hình ảnh là những người có điều kiện kinh tế, kinh doanh thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối ... và có thể tự tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 31/8/2023 - 26/11/2024, các bị cáo thực hiện 30 vụ lừa đảo của các bị hại, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt bị cáo Hồ Bích Ngọc hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng, còn lại chia cho nhân viên.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Thủ đoạn 'chăn dắt' khách

Về thủ đoạn lừa đảo, cơ quan tố tụng cho rằng các nhân viên sale, leader sẽ chăm sóc khách hàng, hướng dẫn họ cách chơi, cách đặt lệnh, đòn bẩy…

Nhân viên sẽ đưa các nhận định về xu hướng không có kiểm chứng, khuyến khích khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao khiến lệnh bị thanh lý (còn gọi là “cháy lệnh”), bị thua lỗ.

Khi khách hàng bị thua lỗ, các leader tự xưng là chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh”, để nói chuyện với khách, khích lệ họ nạp thêm tiền đầu tư. Khách hàng nạp nhiều tiền, càng thua nhiều thì doanh số càng cao. Trong một số trường hợp gặp khách hàng tiềm năng, các nhân viên sẽ báo lại để Ngọc trao đổi với sàn, thực hiện với “lái giá” (tức là điều chỉnh giá lên, xuống theo ý muốn) cổ phiếu mà khách đầu tư để cho khách lãi nhiều, tăng lòng tham, rồi vào thêm tiền.

Tiếp đó, nhân viên sẽ tự vẽ “chart” (biểu đồ dự kiến đường giá) của mã cổ phiếu đó rồi gửi cho khách; sàn sẽ “lái giá” theo đúng “chart” trên khiến khách hàng tin tưởng tuyệt đối và đầu tư số tiền lớn. Việc “lái giá” chỉ áp dụng được với cổ phiếu, còn các mã tỷ giá ngoại hối như EUR, AUD, OIL… thì không “lái giá” được.

Đặc biệt, nếu khách hàng muốn rút tiền thì chỉ rút số tiền ít, còn nếu rút số tiền lớn thì leader sẽ yêu cầu sale hoặc trực tiếp tác động để khách thực hiện thêm giao dịch nhằm trì hoãn việc rút tiền. Thậm chí, các bị cáo sẽ báo bộ phận hỗ trợ để treo lệnh hoặc hủy lệnh rút tiền.

Theo cơ quan tố tụng, trong số các bị hại có bà Nguyễn Thị Tố N. bị nhóm Ngọc lừa đảo này chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 4/2024, bà N. truy cập nhóm zalo “shark Thủy” (nhóm này gồm nhiều bị hại do Shark Thủy chiếm đoạt tài sản) và quen biết tài khoản “Peter Sáng”. Tài khoản này do bị cáo Lương Văn Quỳnh (nhân viên sale của Ngọc) sử dụng. Đối tượng Quỳnh tự giới thiệu tên là Ngô Quang Sáng, đang kinh doanh tại Singapore và có đầu tư vào sàn ngoại hối.

Sáng nói cũng là bị hại bị Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng và dụ dỗ bà N. tham gia vào sàn GFS để kiếm lại số tiền đã mất. Để người phụ nữ tin tưởng, Sáng gửi nhiều hình ảnh giao dịch có lợi nhuận cao.

Đối tượng cũng hẹn bà N. đi café để trao đổi trực tiếp rồi lập nhóm để đầu tư. Do tin tưởng, bà N. đã chuyển hơn 16,2 tỷ đồng để đầu tư và chỉ rút được hơn 1,2 tỷ đồng, hơn 14 tỷ đồng còn lại bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, khi điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ Hồ Bích Ngọc và đồng phạm có hành vi sử dụng số tiền 1,8 tỷ đồng để cho vay nặng lãi với lãi suất từ 109,5% - 200,7%/năm, hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.

Hoàng An
