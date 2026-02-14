Khởi tố đối tượng sử dụng chất cấm sản xuất 256kg giò

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Đức Chinh (SN 1967), trú tại xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, ngày 2/2, lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giò, chả do ông Chinh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện, thu giữ 256kg thành phẩm gồm giò, chả và giăm bông.

Bị can Chinh cùng tang vật. Ảnh: CACC.

Kết quả kiểm nghiệm nhanh và phân tích mẫu cho thấy toàn bộ số sản phẩm trên đều dương tính với hàn the (tên khoa học là Natri Tetraborat), chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Chinh khai nhận đã sử dụng hàn the trong quá trình chế biến nhằm giảm giá thành sản xuất, đồng thời tạo độ giòn, dai và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính hơn 37 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, hàn the (Natri Tetraborat) là chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm do nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Khi đi vào cơ thể, hàn the khó đào thải, có thể tích tụ tại gan, thận, gây ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng chức năng gan, thận, gây biếng ăn, suy nhược cơ thể và nhiều hệ lụy lâu dài khác.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm tuyệt đối không sử dụng hàn the và các chất cấm trong quá trình sản xuất. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.