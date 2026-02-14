Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ tài xế nhậu say, tông chết chủ tịch xã bị tuyên án 3 năm tù

Hồ Nam
TPO - Sau khi uống hết 8 lon bia, nữ tài xế điều khiển ô tô tông tử vong chủ tịch UBND xã đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong đêm mưa lũ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 13/2, TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) mức án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

img-2081.jpg
Nữ tài xế tông chết Chủ tịch xã bị tuyên án 3 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 3/10/2025, bà Chi điều khiển ô tô mang BKS 47A-461.73 đến nhà người quen tại xã Đray Bhăng để phụ nấu ăn. Tại đây, bà Chi đã cùng chủ nhà và 7 người đàn ông khác nhập tiệc.

Trong khoảng 2 giờ, nữ tài xế này đã uống khoảng 8 lon bia. Đến hơn 21h cùng ngày, nhận điện thoại của mẹ chồng báo con nhỏ ở nhà đang khóc, dù đã uống nhiều bia, bà Chi vẫn quyết định cầm lái trở về nhà.

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng), do thiếu quan sát và không làm chủ tay lái, ô tô của bà Chi đã tông trực diện vào ông Lê Phước Toàn (Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng). Thời điểm đó, ông Toàn đang trực tiếp đứng dưới đường để chỉ đạo và điều tiết giao thông tại đoạn đường đang bị ngập lụt sâu.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, bà Chi xuống xe cùng người dân đưa nạn nhân vào lề đường. Tuy nhiên, khi thấy ông Toàn được đưa đi cấp cứu, nữ tài xế này đã rời bỏ hiện trường.

Để trốn tránh trách nhiệm và che giấu nồng độ cồn, bà Chi về nhà cho con ăn rồi tiếp tục bỏ nhà đi, dựng lên câu chuyện cãi nhau với chồng để nhờ bạn đến đón. Nữ tài xế này đã tắt nguồn, vứt bỏ điện thoại cá nhân và ngủ qua đêm trên xe của bạn để né tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Sáng hôm sau (4/10/2025), khi biết tin nạn nhân đã tử vong, bà Chi ra đầu thú.

Hồ Nam
