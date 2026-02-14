Rùng mình xem clip trộm chó

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Nguyễn Dũng
TPO - Hai đối tượng lượn lờ trên xe máy đến các con hẻm, khi phát hiện chó của người dân không có người trông giữ, các đối tượng dùng súng điện bắn làm con vật bất động rồi nhanh chóng cho vào bao tải mang đi tiêu thụ.

Ngày 14/2, Công an TPHCM cho biết, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn sử dụng súng điện tự chế để bắt chó vào ban đêm, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Clip dùng súng tự chế trộm chó gây hoang mang.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 26/1, Trần Hoàng Đông (SN 1995, quê TP Cần Thơ) và Nguyễn Hữu Thành (SN 1995, trú TPHCM) rủ nhau đi trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài. Đông chuẩn bị súng điện tự chế, còn Thành điều khiển xe mô tô, mang theo bao nylon và gắn biển số giả nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khi đến trước một căn nhà trên đường 12, phường An Khánh, phát hiện chó của người dân không có người trông giữ, các đối tượng dùng súng điện bắn làm con vật bất động rồi nhanh chóng cho vào bao tải mang đi tiêu thụ.

Đông và Thành cùng tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Đông và Nguyễn Hữu Thành về tội “Trộm cắp tài sản” để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TPHCM, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tục phát hiện, triệt phá nhiều vụ trộm chó trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, sử dụng công cụ kích điện, hung khí tự chế, phương tiện gắn biển số giả để gây án. Hành vi này không chỉ xâm phạm tài sản của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, chống trả lực lượng chức năng, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an khởi tố, bắt giam hai đối tượng trộm chó.

Công an Thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức quản lý, trông giữ tài sản, vật nuôi; chủ động lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Mọi hành vi sử dụng công cụ nguy hiểm để thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nguyễn Dũng
