Xã hội

Danh tính bảo vệ ở TPHCM hăm dọa tài xế công nghệ

Nguyễn Dũng
TPO - Đoạn video ghi lại cảnh một người mặc đồng phục bảo vệ tại một khu đô thị ở TPHCM có lời lẽ chửi bới, hăm dọa một tài xế xe công nghệ xanh SM, gây bức xúc dư luận.

Ngày 13/2, thông tin từ công an TPHCM cho biết công an phường Hiệp Bình đang khẩn trương rà soát, xác minh và mời người liên quan đến vụ bảo vệ một khu đô thị trên địa bàn có hành vi chửi bới, hăm dọa tài xế công nghệ gây xôn xao dư luận

Như Tiền Phong thông tin ngày 11/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người mặc đồng phục bảo vệ tại khu đô thị trên địa bàn phường Hiệp Bình có hành vi chửi bới, hăm dọa tài xế xe công nghệ Xanh SM, gây bức xúc trong dư luận.

629503452-1235803485327983-4116355610008438262-n-2956.jpg
Hình ảnh bảo vệ hăm dọa tài xế lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung video, hai bên xảy ra tranh cãi tại khu vực cổng ra vào khu đô thị. Người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tay cầm hung khí liên tục lớn tiếng, có lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với tài xế.

Ngay sau khi nắm thông tin, công an phường Hiệp Bình đã khẩn trương rà soát, xác minh và mời người liên quan là ông N.V.C (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện cư trú phường Hiệp Bình) là nhân viên bảo vệ đến làm việc.

1309443514506380861.jpg
Công an làm việc với nhân viên bảo vệ xuất hiện trong đoạn video.

Hiện công an phường Hiệp Bình đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo lực lượng bảo vệ tại các khu dân cư, khu đô thị khi thực hiện nhiệm vụ cần giữ thái độ chuẩn mực, ứng xử đúng quy định. Mọi mâu thuẫn phát sinh cần được giải quyết bằng biện pháp ôn hòa, thông qua cơ quan chức năng. Các hành vi đe dọa, xúc phạm, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Dũng
