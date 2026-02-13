Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ tại TPHCM và 2 tỉnh

Luân Dũng
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm chức danh HĐND tại TPHCM, Quảng Trị, Cao Bằng.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, kể từ ngày 6/2/2026.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn kể từ ngày 6/2/2026.

anh-chup-man-hinh-2026-02-13-luc-181339.png
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, vào ngày 6/2, HĐND TPHCM bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán TPHCM, trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Cùng ngày, HĐND TPHCM cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Trần Văn Tuấn để nhận nhiệm vụ mới. Ông Tuấn được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Cũng về công tác cán bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 3/2/2026.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Vĩnh Thế kể từ ngày 3/2/2026.

Bà Phạm Thị Hân và ông Lê Vĩnh Thế được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu và miễn nhiệm vào ngày 3/2. Ông Lê Vĩnh Thế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, chỉ định, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bà Phạm Thị Hân sinh năm 1973, quê quán tỉnh Quảng Trị, có học vị Thạc sĩ Kinh tế chính trị. Vào tháng 1/2026, bà Hân được điều động, phân công đến công tác tại cơ quan HĐND tỉnh Quảng Trị.

Tại Cao Bằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Hà Nhật Lệ kể từ ngày 15/1/2026.

Sau khi thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Hà Nhật Lệ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Luân Dũng
