Đại tướng Phan Văn Giang: Hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ được triển khai hiệu quả

TPO - Tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael George DeSombre, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ thời gian qua được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; đồng thời đề nghị phía Mỹ tiếp tục hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ngày 13/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael George DeSombre, nhân dịp ông có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Buổi tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael George DeSombre diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng, nhất là về kinh tế - thương mại; mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đối thoại - tham vấn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác quân, binh chủng, biên phòng, cảnh sát biển, công nghiệp quốc phòng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn những hỗ trợ của phía Mỹ trong công tác khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael George DeSombre.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã được ký kết, thống nhất giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; mong muốn Mỹ tiếp tục hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA); đồng thời mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Đại biểu hai nước tham dự buổi tiếp.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ mong muốn ông Michael George DeSombre trên cương vị trọng trách của mình, sẽ tiếp tục ủng hộ quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael George DeSombre cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn và chúc mừng Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Ông Michael George DeSombre bày tỏ vui mừng chứng kiến mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ phát triển tốt đẹp, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội mất tin, mất tích trong chiến tranh.