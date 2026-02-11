Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Liên doanh quốc phòng Anh - Đức thử thành công nguyên mẫu tên lửa siêu thanh

Quỳnh Như

TPO - Hôm thứ Ba (10/2), Liên doanh Hypersonica thông báo đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa tấn công siêu thanh mang tên HS1.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Andoya (Na Uy), đánh dấu một bước tiến đáng chú ý của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Theo thông báo từ Hypersonica, nguyên mẫu HS1 đạt tốc độ vượt Mach 6, bay quãng đường hơn 300 km, hoạt động ổn định trong toàn bộ quá trình thử nghiệm.

Hypersonica cho biết hiệu suất hệ thống đã được kiểm chứng chi tiết ở tốc độ siêu thanh trong suốt hành trình bay. Toàn bộ quá trình chuẩn bị từ thiết kế, tích hợp hệ thống đến hoàn tất các thủ tục phê duyệt quy định và đảm bảo an toàn phạm vi được thực hiện trong vòng 9 tháng.

Liên doanh Hypersonica là sự hợp tác chiến lược giữa các tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Anh-Đức. Dự án này tập trung phát triển công nghệ tên lửa đánh chặn siêu vượt âm (hypersonic) và máy bay vũ trụ, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ châu Âu.

tl.jpg

Hai đồng sáng lập Hypersonica, ông Philipp Kerth và Marc Ewenz, nhận định: "Hypersonica đã đạt được một cột mốc quan trọng trên con đường phát triển năng lực tấn công siêu thanh độc lập đầu tiên của châu Âu vào năm 2029".

Cuộc thử nghiệm đã thu thập được những dữ liệu quan trọng, phục vụ cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống tấn công tốc độ cao trong tương lai, nâng cao năng lực phân tích đặc tính vũ khí siêu thanh.

Theo nhà sản xuất, kiến trúc mô-đun của HS1 có thể giúp giảm hơn 80% chi phí phát triển so với phương pháp truyền thống. Hypersonica kỳ vọng công nghệ này sẽ cho phép châu Âu triển khai năng lực siêu thanh trong khuôn khổ NATO và Vương quốc Anh vào năm 2030, với chi phí thấp hơn đáng kể.

Quỳnh Như
Tass
#tên lửa siêu thanh #Hypersonica #châu Âu #quốc phòng #HS1 #NATO #phát triển vũ khí

Xem thêm

Cùng chuyên mục