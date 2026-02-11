Liên doanh quốc phòng Anh - Đức thử thành công nguyên mẫu tên lửa siêu thanh

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Andoya (Na Uy), đánh dấu một bước tiến đáng chú ý của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Theo thông báo từ Hypersonica, nguyên mẫu HS1 đạt tốc độ vượt Mach 6, bay quãng đường hơn 300 km, hoạt động ổn định trong toàn bộ quá trình thử nghiệm.

Hypersonica cho biết hiệu suất hệ thống đã được kiểm chứng chi tiết ở tốc độ siêu thanh trong suốt hành trình bay. Toàn bộ quá trình chuẩn bị từ thiết kế, tích hợp hệ thống đến hoàn tất các thủ tục phê duyệt quy định và đảm bảo an toàn phạm vi được thực hiện trong vòng 9 tháng.

Liên doanh Hypersonica là sự hợp tác chiến lược giữa các tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Anh-Đức. Dự án này tập trung phát triển công nghệ tên lửa đánh chặn siêu vượt âm (hypersonic) và máy bay vũ trụ, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ châu Âu.

Hai đồng sáng lập Hypersonica, ông Philipp Kerth và Marc Ewenz, nhận định: "Hypersonica đã đạt được một cột mốc quan trọng trên con đường phát triển năng lực tấn công siêu thanh độc lập đầu tiên của châu Âu vào năm 2029".

Cuộc thử nghiệm đã thu thập được những dữ liệu quan trọng, phục vụ cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống tấn công tốc độ cao trong tương lai, nâng cao năng lực phân tích đặc tính vũ khí siêu thanh.

Theo nhà sản xuất, kiến trúc mô-đun của HS1 có thể giúp giảm hơn 80% chi phí phát triển so với phương pháp truyền thống. Hypersonica kỳ vọng công nghệ này sẽ cho phép châu Âu triển khai năng lực siêu thanh trong khuôn khổ NATO và Vương quốc Anh vào năm 2030, với chi phí thấp hơn đáng kể.