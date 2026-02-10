Nga dồn lực tấn công, Ukraine căng mình giữ cửa ngõ Donetsk

TPO - Lực lượng Nga được cho là đang cố gắng tiến công xung quanh thành phố Pokrovsk ở Donetsk, với hy vọng kết thúc chiến dịch kéo dài nhiều tháng để giành quyền kiểm soát trung tâm chiến lược này.

(Ảnh: Reuters)

Ukraine đã phải vật lộn để ngăn chặn những bước tiến chậm chạp của Nga xung quanh Pokrovsk và những nơi khác dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km, trong khi chịu áp lực từ Mỹ để đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 9/2 cho biết, lực lượng nước này vẫn đang kiểm soát phần phía bắc Pokrovsk, một thành phố có dân số 60.000 người trước xung đột, và cũng đang bảo vệ thành phố nhỏ hơn Myrnohrad gần đó.

Pokrovsk, một trung tâm đường sắt, là nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh quyết liệt kể từ năm ngoái. Việc giành được thành phố này sẽ đánh dấu chiến thắng lớn nhất của Nga trên chiến trường kể từ khi giành được thành phố Avdiivka ở phía đông vào đầu năm 2024.

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine, đơn vị giám sát phòng thủ trong khu vực, cho biết Nga đang "gây sức ép ở Pokrovsk và Myrnohrad" bằng cách lợi dụng kẽ hở phòng không của Ukraine, sử dụng bom dẫn đường và kiểm soát các vị trí trên cao bằng lực lượng đông hơn.

Nhóm nghiên cứu nguồn mở DeepState của Ukraine cho biết, bộ binh Nga đang tiến vào phía bắc Pokrovsk và cố gắng tiến xa hơn về phía làng Hryshyne gần đó.

DeepState, với bản đồ cho thấy gần như toàn bộ Pokrovsk và phần lớn Myrnohrad nằm dưới sự kiểm soát của Nga, mô tả cuộc giao tranh hiện tại là "những trận chiến cuối cùng" ở hai thành phố này.

Nga hiện đang kiểm soát khoảng 1/5 vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần Donetsk.

Nga muốn Ukraine rút quân khỏi 20% diện tích còn lại của Donetsk, nhưng Kiev không đồng ý.

Mátxcơva đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu, và nói rằng vấn đề lãnh thổ có “tầm quan trọng cơ bản” đối với các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra do Mỹ làm trung gian.

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Ukraine nói rằng việc nhượng lại phần còn lại của Donetsk, bao gồm cả các thành phố kiên cố, được phòng thủ nghiêm ngặt như Sloviansk và Kramatorsk, để đổi lấy hòa bình là điều không thể chấp nhận được.

"Ngay cả trong điều kiện hiện tại, việc giành được toàn bộ khu vực Donetsk vẫn sẽ mất nhiều năm đối với Nga", Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 cho biết trên kênh X. "Cuộc chiến giành lấy cụm thành phố Sloviansk - Kramatorsk có thể kéo dài đến ba năm và gây ra tổn thất lớn cho lực lượng Nga”.