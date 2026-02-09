Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tiết lộ thiệt hại sau cuộc tấn công căn cứ phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga

Quỳnh Như

TPO - Một cuộc tấn công bằng tên lửa Flamingo của Ukraine vào thao trường Kapustin Yar của Nga đã gây hư hại cho cơ sở bảo dưỡng tên lửa đạn đạo và các công trình kỹ thuật khác.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, đánh giá thiệt hại sơ bộ cho thấy các cuộc tấn công vào thao trường Kapustin Yar của Bộ Quốc phòng Nga ở vùng Astrakhan đã làm hư hại một cơ sở kỹ thuật dùng để bảo dưỡng tên lửa đạn đạo tầm trung, một tòa nhà lắp ráp và một kho hậu cần.

tn.jpg

Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công trong tháng 1/2026 nhằm vào thao trường Kapustin Yar, thuộc tỉnh Astrakhan, nơi được Bộ Quốc phòng Nga triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, thời điểm đó, thông tin sơ bộ cho biết một số công trình tại thao trường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó, một nhà chứa bị hư hại nghiêm trọng và một số nhân viên đã được sơ tán khỏi khu vực.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin này.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, với tầm bay hơn 3.000 km và khả năng duy trì độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất, giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Loại tên lửa này mang theo đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược.

Trong khi đó, Oreshnik được mô tả là một trong những loại vũ khí mới nhất của Nga, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h, tầm bắn lên đến 5.500 km. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào trên thế giới.

Theo phía Ukraine, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.000 km/h).

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Nga #Kapustin Yar #tên lửa đạn đạo #vũ khí chiến lược #tấn công

