Nhà Trắng lên kế hoạch tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình

TPO - Nhà Trắng dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên của các lãnh đạo Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump khởi xướng vào ngày 19/2, theo Axios.

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và một số quan chức phương Tây cho biết, Nhà Trắng dự kiến ​​tổ chức cuộc họp đầu tiên của các lãnh đạo Hội đồng Hòa bình vào ngày 19/2, nhằm thúc đẩy việc thực hiện giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, đồng thời gây quỹ cho công tác tái thiết khu vực.

"Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình và hội nghị gây quỹ cho công cuộc tái thiết Dải Gaza", một quan chức Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh vẫn ở giai đoạn đầu và có thể thay đổi.

Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump khởi xướng, hiện có 27 thành viên. Theo nguồn tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ủy quyền cho cơ chế này giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến quản trị và tái thiết.

Trước đó, vào ngày 6/2, chính quyền Mỹ đã bắt đầu liên hệ với hàng chục quốc gia để mời lãnh đạo tham dự và thảo luận về công tác hậu cần. Cuộc họp dự kiến diễn ra tại Viện Hòa bình - địa điểm mà Tổng thống Trump gần đây thông báo đổi tên.

"Chưa có gì được xác nhận, nhưng chính quyền đang lên kế hoạch và đã bắt đầu kiểm tra xem những lãnh đạo nào có thể tham dự", một nguồn tin cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 18/2, một ngày trước khi cuộc họp Hội đồng Hòa bình dự kiến diễn ra.