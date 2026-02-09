Tổng thống Ukraine Zelensky áp lệnh trừng phạt lên chuỗi cung ứng tên lửa, máy bay không người lái của Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã ký các sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với các công ty và cá nhân tham gia sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cho Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, quyết định trên được đưa ra sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn với hơn 400 máy bay không người lái và gần 40 tên lửa các loại vào lãnh thổ Ukraine gần đây.

"Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào Ukraine, triển khai hơn 400 máy bay không người lái và gần 40 tên lửa các loại. Việc sản xuất những loại vũ khí này là không thể nếu thiếu các linh kiện nước ngoài quan trọng, mà người Nga vẫn tiếp cận được bằng cách lách những biện pháp trừng phạt. Chúng tôi đang áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những nhà cung cấp linh kiện, cũng như các nhà sản xuất tên lửa và máy bay không người lái", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, một sắc lệnh khác áp đặt lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính Nga, bao gồm các công ty thực hiện thanh toán cho những linh kiện được sử dụng trong sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Moscow.

Theo thông tin công bố, sắc lệnh thứ nhất nhằm hạn chế năng lực của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga. Danh sách trừng phạt gồm 24 cá nhân và 27 pháp nhân, trong đó có các công ty cung cấp hàng hóa phục vụ sản xuất linh kiện tên lửa và UAV được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Sắc lệnh thứ hai tập trung vào cơ sở tài chính bị cho là hỗ trợ Nga né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Các biện pháp trừng phạt được áp đặt đối với 42 cá nhân và 35 pháp nhân, bao gồm nhà điều hành thanh toán, chủ sở hữu tiền điện tử, sàn giao dịch tiền điện tử và các thực thể liên quan đến thị trường cũng như hoạt động khai thác tiền điện tử tại Nga.

Một số biện pháp trong gói trừng phạt này dự kiến sẽ được đưa vào gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU), hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và có thể được phê duyệt vào cuối tháng.