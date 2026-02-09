Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Hàn Quốc: Rơi trực thăng quân sự, phi hành đoàn thiệt mạng

Minh Hạnh

TPO - Một máy bay trực thăng tấn công AH-1S Cobra của quân đội Hàn Quốc đã bị rơi vào sáng nay (9/2), trong một chuyến bay huấn luyện tại huyện Gapyeong phía bắc, khiến cả hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

pyh2026020911390006000-p4.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Yonhap)

Theo Reuters, chiếc trực thăng bị rơi lúc 11h sáng 9/2 sau khi cất cánh để tham gia huấn luyện bay lúc 9h45.

Hai thành viên phi hành đoàn đã được đưa đến bệnh viện gần đó, nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.

Quân đội Hàn Quốc đã đình chỉ hoạt động của tất cả các máy bay trực thăng AH-1S sau vụ tai nạn và thành lập một đội ứng phó khẩn cấp để điều tra nguyên nhân.

Theo quân đội Hàn Quốc, đợt huấn luyện bao gồm thực hành các quy trình hạ cánh khẩn cấp mà không cần tắt động cơ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back, hiện đang thăm Ả-rập Xê-út, đã được báo cáo về vụ tai nạn và yêu cầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp.

Minh Hạnh
